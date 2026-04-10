Malen coştu, Roma üç puana uzandı

İtalya Serie A'nın 32. haftasında Roma ile Pisa karşı karşıya geldi.



Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi Roma 3-0 kazandı.



Başkent ekibine galibiyeti getiren golleri; 3-43 ve 52. dakikalarda Donyell Malen kaydetti.



Roma'da milli futbolcumuz Zeki Çelik 78 dakika sahada kalırken, 50. dakikada sarı kart gördü.



Pisa'da ise İsak Vural mücadelede yedek soyundu.



Bu sonuçla birlikte Roma puanını 57'ye yükseltti. Pisa ise 18 puanla ligin son sırasına adeta demir attı.



GELECEK MAÇLARI



Roma gelecek hafta sahasında bir basamak altındaki Atalanta'yı ağırlayacak.



Pisa ise Genoa'yı ağırlayacak.