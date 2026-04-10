10 Nisan
Beşiktaş-Antalyaspor
4-2
10 Nisan
Augsburg-Hoffenheim
2-2
10 Nisan
West Ham United-Wolves
4-0
10 Nisan
Real Madrid-Girona
1-1
10 Nisan
Roma-Pisa
3-0
10 Nisan
Paris FC-AS Monaco
4-1
10 Nisan
Marsilya-Metz
3-1
10 Nisan
FC Twente-FC Volendam
2-1

Malen coştu, Roma üç puana uzandı

İtalya Serie A'nın 32. haftasında Roma; sahasında Pisa'yı, Donyell Malen'in golleri ile 3-0 mağlup etti.

calendar 10 Nisan 2026 23:39
Fotoğraf: X.com
İtalya Serie A'nın 32. haftasında Roma ile Pisa karşı karşıya geldi.

Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi Roma 3-0 kazandı.

Başkent ekibine galibiyeti getiren golleri; 3-43 ve 52. dakikalarda Donyell Malen kaydetti.

Roma'da milli futbolcumuz Zeki Çelik 78 dakika sahada kalırken, 50. dakikada sarı kart gördü.

Pisa'da ise İsak Vural mücadelede yedek soyundu.

Bu sonuçla birlikte Roma puanını 57'ye yükseltti. Pisa ise 18 puanla ligin son sırasına adeta demir attı.

GELECEK MAÇLARI

Roma gelecek hafta sahasında bir basamak altındaki Atalanta'yı ağırlayacak.

Pisa ise Genoa'yı ağırlayacak.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
11 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
12 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
