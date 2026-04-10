09 Nisan
Rizespor-Samsunspor
4-1
09 Nisan
Freiburg-Celta Vigo
3-0
09 Nisan
FC Porto-N. Forest
1-1
09 Nisan
Bologna-Aston Villa
1-3
09 Nisan
Rayo Vallecano-AEK Athens
3-0
09 Nisan
Mainz 05-Strasbourg
2-0
09 Nisan
C.Palace-Fiorentina
3-0
09 Nisan
Shakhtar-Alkmaar
3-0
09 Nisan
Boluspor-Sivasspor
1-2
09 Nisan
İstanbulspor-Erzurumspor
0-1
09 Nisan
Esenler Erokspor-Amed Sportif
1-1

Hakan Çalhanoğlu savaşı başladı: Inter ve Galatasaray!

Galatasaray'ın bu yaz kadrosuna katmaya neredeyse kesin gözüyle baktığı Hakan Çalhanoğlu konusunda Inter flaş bir adım attı. İtalyan basınına göre Chivu ilk kez yönetimden Hakan'ın kalmasını talep etti ve yeni sözleşme görüşmeleri planlanıyor.

calendar 10 Nisan 2026 11:12
Fotoğraf: Imago
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Geride kalan yaz döneminde Türkiye'ye dönmeye çok yaklaşan, hatta Galatasaray'la yaptığı anlaşma nedeniyle bir ara Inter'de kadro dışı kalan ve hem yönetiminden hem de arkadaşlarından tepki gören Hakan Çalhanoğlu, bir kez daha transferin ana gündem maddesi...

Sarı-Kırmızılılar devre arasında da ısrarla istediği ve "Kış döneminde bırakmayı düşünmüyoruz, yazın görüşelim" cevabı aldığı Hakan'ın sezon sonundaki transferine neredeyse kesin gözüyle bakıyordu.

Ancak Milli yıldızın istikrarlı şekilde yükselen performansı, Inter'in kararını yine değiştirdi.

INTER DE DEĞERİNİN FARKINDA

La Gazzetta dello Sport'un manşetinde Inter Teknik Direktörü Chivu'nun ilk kez bu kadar kesin bir şekilde yönetimden Hakan'ın kalmasını istediği yönünde bir bilgi yer aldı.

Inter'in bu nedenle 1 yıl daha mukavelesi bulunmasına rağmen tecrübeli oyuncuyla yeni sözleşme görüşmeleri planladığı belirtiliyor.

Ayrıca haberin devamında Galatasaray'ın Hakan'a olan ilgisinin sürdüğü, Hakan'ın da Sarı-Kırmızılı formayı giymeye sıcak baktığı, Inter yöneticilerinin de durumun farkında olduğu kaydedildi. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
11 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
12 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.