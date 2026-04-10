09 Nisan
Rizespor-Samsunspor
4-1
09 Nisan
Freiburg-Celta Vigo
3-0
09 Nisan
FC Porto-N. Forest
1-1
09 Nisan
Bologna-Aston Villa
1-3
09 Nisan
Rayo Vallecano-AEK Athens
3-0
09 Nisan
Mainz 05-Strasbourg
2-0
09 Nisan
C.Palace-Fiorentina
3-0
09 Nisan
Shakhtar-Alkmaar
3-0
09 Nisan
Boluspor-Sivasspor
1-2
09 Nisan
İstanbulspor-Erzurumspor
0-1
09 Nisan
Esenler Erokspor-Amed Sportif
1-1

Kocaelispor'dan Galatasaray'a cevap!

Kocaelispor Başkan Vekili Veli Başkurt, Galatasaray maçı öncesi konuştu.

calendar 10 Nisan 2026 09:39
Haber: Sporx.com
Kocaelispor Başkan Vekili Veli Başkurt, Galatasaray maçı öncesi Okan Buruk ve sarı-kırmızılı yönetimden gelen açıklamalara cevap verdi.

Galatasaraylı yetkiler, "Kocaeli'de yapılanları unutmadık, biz de karşılığını vereceğiz" şeklinde konuşurken; Kocaelispor cephesi de bu sözler üzerine açıklama yaptı.

"TERBİYESİZLİK YAPMADIK!"

Başkan Vekil Veli Başkurt, Beyaz Futbol'a yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Galatasaray'a önyargılı yaklaşmadık. Diğer rakiplerimize olduğu gibi maçtan önce Galatasaray Yönetim Kurulu'nu yemeğe davet ettik. Kendileri yemeğimize katılmak istemediler. Biz kendilerine herhangi bir terbiyesizlik yapmadık.

Maçtan sonra gayri ihtiyari taraftar istedi diye "Şinanay" çalındı ki kendi statlarında da defalarca çalındı.

"KOCAELİSPOR BUNDAN KORKMAZ!"

Kocaelispor ölümden dönen amatör kümelere kadar düşen bir camia bu camiayı böyle açıklamalarla korkutamazlar. Kendilerine yakışanı yaparlar.

İlk maçtan sonra Başkanımız Türk Futbolunun içinde olduğu bir durum tespitinde bulundu Galatasaray ile ilgili bir şey söylemedi. Art niyet ve düşmanlığımız yok."

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
11 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
12 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
