Kocaelispor'dan Galatasaray'a cevap!

Kocaelispor Başkan Vekili Veli Başkurt, Galatasaray maçı öncesi Okan Buruk ve sarı-kırmızılı yönetimden gelen açıklamalara cevap verdi.



Galatasaraylı yetkiler, "Kocaeli'de yapılanları unutmadık, biz de karşılığını vereceğiz" şeklinde konuşurken; Kocaelispor cephesi de bu sözler üzerine açıklama yaptı.



"TERBİYESİZLİK YAPMADIK!"



Başkan Vekil Veli Başkurt, Beyaz Futbol'a yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:



"Galatasaray'a önyargılı yaklaşmadık. Diğer rakiplerimize olduğu gibi maçtan önce Galatasaray Yönetim Kurulu'nu yemeğe davet ettik. Kendileri yemeğimize katılmak istemediler. Biz kendilerine herhangi bir terbiyesizlik yapmadık.



Maçtan sonra gayri ihtiyari taraftar istedi diye "Şinanay" çalındı ki kendi statlarında da defalarca çalındı.



"KOCAELİSPOR BUNDAN KORKMAZ!"



Kocaelispor ölümden dönen amatör kümelere kadar düşen bir camia bu camiayı böyle açıklamalarla korkutamazlar. Kendilerine yakışanı yaparlar.



İlk maçtan sonra Başkanımız Türk Futbolunun içinde olduğu bir durum tespitinde bulundu Galatasaray ile ilgili bir şey söylemedi. Art niyet ve düşmanlığımız yok."



