Beşiktaş'ta yedek kulübesi problemi!

Beşiktaş'ta ara transfer döneminden sonra ilk 11'deki yerlerini kaybeden yedek oyuncular bir türlü beklenen katkıyı yapamadı. Cengiz, Rashica, Mustafa, Jota Silva ve Salih başta olmak üzere kulübeden gelen isimler buldukları fırsatları değerlendiremedi.
Beşiktaş ara transfer döneminde kadrosunu önemli oyuncularla güçlendirdi ancak kulübesinden hala kayda değer bir katkı alamıyor.
Emmanuel Agbadou, Amir Murillo, Junior Olaitan, Kristjan Asllani ve Hyeongyu Oh kısa sürede ilk 11'e girerken Tiago Djalo, Milot Rashica, Jota Silva, Gökhan Sazdağı, Kartal Kayra Yılmaz, Salih Uçan ve Cengiz Ünder kulübeye çekildi. Son dönemde formaya hasret kalan bu isimler genelde ikinci yarılarda buldukları şansları iyi kullanamadı.
ŞANSLARI DEĞERLENDİREMEDİLER
Teknik Direktör Sergen Yalçın birçok maçta Djalo, Rashica, Cengiz ve Mustafa Hekimoğlu'na görev verdi. Ancak bu isimler özellikle son dönemde yakaladıkları fırsatları değerlendiremedi. Cengiz ligdeki son 7 maçın altısında sonradan oyuna girerken gol ve asist katkısı yapamadı. Mustafa sezonun tamamında bir gol attı. Rashica'nın ise son 11 maçta sadece bir asisti var.
Djalo, Jota Silva, Gökhan ve Kartal Kayra da aynı şekilde varlık gösteremedi. Diğer yandan Taylan Bulut ligdeki son 9 maçta hiç şans bulamadı. Ara transferde kadroya dahil edilen Yasin Özcan sadece iki kupa maçında oynadı.
VASQUEZ FORMAYLA TANIŞAMADI
Roma'dan kiralanan Kolombiyalı kaleci Devis Vasquez ise henüz formayla tanışmadı. Ersin Destanoğlu'ndan kaleyi alamayan Vasquez'in sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Beşiktaş ara transfer döneminde kadrosunu önemli oyuncularla güçlendirdi ancak kulübesinden hala kayda değer bir katkı alamıyor.
Emmanuel Agbadou, Amir Murillo, Junior Olaitan, Kristjan Asllani ve Hyeongyu Oh kısa sürede ilk 11'e girerken Tiago Djalo, Milot Rashica, Jota Silva, Gökhan Sazdağı, Kartal Kayra Yılmaz, Salih Uçan ve Cengiz Ünder kulübeye çekildi. Son dönemde formaya hasret kalan bu isimler genelde ikinci yarılarda buldukları şansları iyi kullanamadı.
ŞANSLARI DEĞERLENDİREMEDİLER
Teknik Direktör Sergen Yalçın birçok maçta Djalo, Rashica, Cengiz ve Mustafa Hekimoğlu'na görev verdi. Ancak bu isimler özellikle son dönemde yakaladıkları fırsatları değerlendiremedi. Cengiz ligdeki son 7 maçın altısında sonradan oyuna girerken gol ve asist katkısı yapamadı. Mustafa sezonun tamamında bir gol attı. Rashica'nın ise son 11 maçta sadece bir asisti var.
Djalo, Jota Silva, Gökhan ve Kartal Kayra da aynı şekilde varlık gösteremedi. Diğer yandan Taylan Bulut ligdeki son 9 maçta hiç şans bulamadı. Ara transferde kadroya dahil edilen Yasin Özcan sadece iki kupa maçında oynadı.
VASQUEZ FORMAYLA TANIŞAMADI
Roma'dan kiralanan Kolombiyalı kaleci Devis Vasquez ise henüz formayla tanışmadı. Ersin Destanoğlu'ndan kaleyi alamayan Vasquez'in sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.