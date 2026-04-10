09 Nisan
Rizespor-Samsunspor
4-1
09 Nisan
Freiburg-Celta Vigo
3-0
09 Nisan
FC Porto-N. Forest
1-1
09 Nisan
Bologna-Aston Villa
1-3
09 Nisan
Rayo Vallecano-AEK Athens
3-0
09 Nisan
Mainz 05-Strasbourg
2-0
09 Nisan
C.Palace-Fiorentina
3-0
09 Nisan
Shakhtar-Alkmaar
3-0
09 Nisan
Boluspor-Sivasspor
1-2
09 Nisan
İstanbulspor-Erzurumspor
0-1
09 Nisan
Esenler Erokspor-Amed Sportif
1-1

Beşiktaş'ta yedek kulübesi problemi!

Beşiktaş, ara transfer döneminde yaptığı takviyelerden beklediği katkıyı aldı ancak yedek kulübesinden yeterli verim alamaması problemlere sebep oldu.

10 Nisan 2026 10:06 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2026 10:38
Haber: Milliyet, Fotoğraf: X.com
Beşiktaş'ta yedek kulübesi problemi!
Beşiktaş'ta ara transfer döneminden sonra ilk 11'deki yerlerini kaybeden yedek oyuncular bir türlü beklenen katkıyı yapamadı. Cengiz, Rashica, Mustafa, Jota Silva ve Salih başta olmak üzere kulübeden gelen isimler buldukları fırsatları değerlendiremedi.

Beşiktaş ara transfer döneminde kadrosunu önemli oyuncularla güçlendirdi ancak kulübesinden hala kayda değer bir katkı alamıyor.

Emmanuel Agbadou, Amir Murillo, Junior Olaitan, Kristjan Asllani ve Hyeongyu Oh kısa sürede ilk 11'e girerken Tiago Djalo, Milot Rashica, Jota Silva, Gökhan Sazdağı, Kartal Kayra Yılmaz, Salih Uçan ve Cengiz Ünder kulübeye çekildi. Son dönemde formaya hasret kalan bu isimler genelde ikinci yarılarda buldukları şansları iyi kullanamadı.

ŞANSLARI DEĞERLENDİREMEDİLER

Teknik Direktör Sergen Yalçın birçok maçta Djalo, Rashica, Cengiz ve Mustafa Hekimoğlu'na görev verdi. Ancak bu isimler özellikle son dönemde yakaladıkları fırsatları değerlendiremedi. Cengiz ligdeki son 7 maçın altısında sonradan oyuna girerken gol ve asist katkısı yapamadı. Mustafa sezonun tamamında bir gol attı. Rashica'nın ise son 11 maçta sadece bir asisti var.

Djalo, Jota Silva, Gökhan ve Kartal Kayra da aynı şekilde varlık gösteremedi. Diğer yandan Taylan Bulut ligdeki son 9 maçta hiç şans bulamadı. Ara transferde kadroya dahil edilen Yasin Özcan sadece iki kupa maçında oynadı.

VASQUEZ FORMAYLA TANIŞAMADI

Roma'dan kiralanan Kolombiyalı kaleci Devis Vasquez ise henüz formayla tanışmadı. Ersin Destanoğlu'ndan kaleyi alamayan Vasquez'in sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

 

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
11 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
12 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
