Barcelo'na hakem için UEFA'ya gidiyor

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Atletico Madrid'e 2-0 mağlup olan Barcelona, maçın hakemi Istvan Kovacs'ın yönetimine tepki göstererek konuyu UEFA'ya taşıma kararı aldı. Katalan kulübü, özellikle oyun kuralları ihlali ve VAR müdahaleleri üzerinden hazırladığı şikayet dosyasını sunmaya hazırlanıyor.





TARTIŞMALI POZİSYON: KALE VURUŞU!





Maçın 54. dakikasında yaşanan bir pozisyon, mücadelenin önüne geçti.



Atletico Madrid kalecisi Juan Musso'nun kullandığı kale vuruşunda, topu alan savunma oyuncusu Marc Pubill'in topu eliyle düzelterek tekrar oyuna sokması Barcelona cephesinde büyük tepki topladı. Topun halihazırda oyunda olduğunu ve net bir penaltı verilmesi gerektiğini savunan Barcelona, hakem Kovacs ve VAR odasının pozisyonu sessiz geçmesine itiraz ediyor.





KIRMIZI KART VE VAR'DA DOSYADA





İspanyol basınından Mundo Deportivo'nun haberine göre; Barcelona'nın şikayeti sadece penaltı pozisyonuyla sınırlı değil. Kulüp, genç stoper Pau Cubarsi'ye çıkan kırmızı kartta VAR'ın devreye girmemesini de dosyanın önemli bir parçası haline getirdi.





KOVARCS'IN GELECEĞİ...





Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi finalini yöneten Istvan Kovacs'ın, bu sezonun geri kalanında Şampiyonlar Ligi'nde görev alması beklenmiyordu. Ancak Barcelona'nın yapacağı resmi şikayetin ardından, UEFA'nın Rumen hakeme Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ndeki diğer aşamalarda görev verip vermeyeceği merak konusu oldu. UEFA'nın bu konudaki tutumunun, yarı final hakem atamalarıyla birlikte netleşmesi bekleniyor.



