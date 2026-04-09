Sakaryaspor Başkanı Zengin, kulübün son durumunu değerlendirdi

09 Nisan
Rizespor-Samsunspor
4-1
09 Nisan
Freiburg-Celta Vigo
1-019'
09 Nisan
FC Porto-N. Forest
1-118'
09 Nisan
Bologna-Aston Villa
0-020'
09 Nisan
Rayo Vallecano-AEK Athens
3-0
09 Nisan
Mainz 05-Strasbourg
1-018'
09 Nisan
C.Palace-Fiorentina
0-019'
09 Nisan
Shakhtar-Alkmaar
0-018'
09 Nisan
Boluspor-Sivasspor
1-2
09 Nisan
İstanbulspor-Erzurumspor
0-1
09 Nisan
Esenler Erokspor-Amed Sportif
1-1

Sakaryaspor Başkanı Enes Zengin, kulübün son durumunu değerlendirdi

calendar 09 Nisan 2026 21:17
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'da kulüp başkanı Enes Zengin, ligde kalma şanslarının devam ettiğini belirterek, "Matematiksel olarak düşmedik ama eğer böyle bir şey olursa bu sorumluluğu ben ve yönetimim üstümüze alıyoruz." dedi.

Zengin, Rüstemler Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, zor bir dönemde göreve geldiklerini ve sorunları çözmek için ellerinden geleni yaptıklarını dile getirdi.

Kulübün sağlıklı bir yapıya kavuşturulması gerektiğini aktaran Zengin, göreve geldiklerinden bu yana 132 milyon lira ödeme yaptıklarını söyledi.

Geçmiş dönemlerden kalan haciz dosyalarının inceleneceğini belirten Enes Zengin, adeta bir enkaz devraldıklarını dile getirerek, "Matematiksel olarak düşmedik ama eğer böyle bir şey olursa bu sorumluluğu ben ve yönetimim üstümüze alıyoruz. Bu takımı düştüğü yerden Allah'ın izniyle taraftarıyla, şehriyle, gerçekten Sakaryaspor'u sevenlerle kaldırırız." diye konuştu.

Yaptıkları olumlu işler sonucunda transfer yasağını kaldırdıklarını anlatan Zengin, nifakla yönetimi parçalamak isteyenlere izin vermeyeceklerini sözlerine ekledi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
11 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
12 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
