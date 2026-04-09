09 Nisan
Rizespor-Samsunspor
1-045'
09 Nisan
Freiburg-Celta Vigo
22:00
09 Nisan
FC Porto-N. Forest
22:00
09 Nisan
Bologna-Aston Villa
22:00
09 Nisan
Rayo Vallecano-AEK Athens
2-0DA
09 Nisan
Mainz 05-Strasbourg
22:00
09 Nisan
C.Palace-Fiorentina
22:00
09 Nisan
Shakhtar-Alkmaar
22:00
09 Nisan
Boluspor-Sivasspor
1-2
09 Nisan
İstanbulspor-Erzurumspor
0-045'
09 Nisan
Esenler Erokspor-Amed Sportif
1-042'

Rizespor'da Zeqiri için kötü haber

Çaykur Rizespor'dan Altin Zeqiri'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi.

calendar 09 Nisan 2026 19:59
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, hücum oyuncusu Altin Zeqiri'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Kulüp yönetim kurulu üyesi ve sağlık işleri sorumlusu Prof. Dr. Hasan Türüt, yaptığı yazılı açıklamada, "Antrenman esnasında ayak bileği dönmesi sonucu sakatlanan oyuncumuz Altin Zeqiri'nin yapılan muayene ve kontrolleri sonucunda ayak bilek bağlarında yüksek derece zorlanma tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Hasan Türüt, kesin durumu yapılacak ileri tetkikler sonucunda netlik kazanacak futbolcuya "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 28 8 12 8 31 34 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Rizespor 28 8 9 11 34 38 33
11 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
12 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
IAB
