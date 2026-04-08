08 Nisan
Göztepe-Galatasaray
20:00
08 Nisan
PSG-Liverpool
22:00
08 Nisan
Barcelona-Atletico Madrid
22:00
08 Nisan
Braga-Real Betis
19:45
08 Nisan
Serik Belediyespor-Vanspor FK
1-355'
08 Nisan
Iğdır FK-Keçiörengücü
17:00
08 Nisan
Ümraniye-Sakaryaspor
20:00

Simeone'den Lucescu'ya duygusal veda: "Beni korurdu"

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, Mircea Lucescu'nun vefatının ardından kariyerinin başında kendisine verdiği desteği ve aralarındaki bağı anlattı.

calendar 08 Nisan 2026 14:41
Haber: Sporx.com
Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, Mircea Lucescu'nun hayatını kaybetmesinin ardından duygularını paylaştı.

Takımının Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Barcelona ile oynayacağı karşılaşma öncesinde basın mensuplarına konuşan Simeone, Rumen teknik adamla olan geçmişine değindi.

Lucescu'nun kariyerinin başlarında kendisine sahip çıktığını dile getiren Arjantinli teknik direktör, "Pisa'daki ilk günlerimi hatırlıyorum; beni sık sık evine götürür, birlikte öğle yemeği yerdik. Lucescu beni korurdu ,çünkü ben hala bir çocuktum. Hem karakteri hem de teknik adamlığıyla ilgili çok güzel anılarım var, ama rakamlar zaten her şeyi anlatıyor. Daha sonra Inter'de yeniden birlikte çalıştık; o dönem çok iyi geçmedi ama o her zaman her zaman çok açık sözlü, mütevazı ve çok sıcak kalpli bir insandı." dedi.

Simeone ile Lucescu'nun yolları ilk olarak Pisa'da kesişmiş, daha sonra Inter'de bir kez daha aynı takımda buluşmuşlardı. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
