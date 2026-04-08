Simeone'den Lucescu'ya duygusal veda: 'Beni korurdu'

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, Mircea Lucescu'nun hayatını kaybetmesinin ardından duygularını paylaştı.



Takımının Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Barcelona ile oynayacağı karşılaşma öncesinde basın mensuplarına konuşan Simeone, Rumen teknik adamla olan geçmişine değindi.



Lucescu'nun kariyerinin başlarında kendisine sahip çıktığını dile getiren Arjantinli teknik direktör, "Pisa'daki ilk günlerimi hatırlıyorum; beni sık sık evine götürür, birlikte öğle yemeği yerdik. Lucescu beni korurdu ,çünkü ben hala bir çocuktum. Hem karakteri hem de teknik adamlığıyla ilgili çok güzel anılarım var, ama rakamlar zaten her şeyi anlatıyor. Daha sonra Inter'de yeniden birlikte çalıştık; o dönem çok iyi geçmedi ama o her zaman her zaman çok açık sözlü, mütevazı ve çok sıcak kalpli bir insandı." dedi.



