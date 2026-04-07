Haber Tarihi: 07 Nisan 2026 12:42 -
Güncelleme Tarihi:
07 Nisan 2026 12:42
Vergi affı çıkacak mı? 2026 Vergi ve SGK borç affı var mı?
Ekonomik dalgalanmalar, yüksek faiz ortamı ve piyasalardaki nakit sıkışıklığı nedeniyle vergi veya SGK prim borçlarını ödemekte zorlanan milyonlarca esnaf, şirket ve vatandaş gözünü Ankara'ya çevirdi! Birikmiş borç yükü altında ezilen mükellefler, geçmiş yıllarda olduğu gibi faizlerin silindiği ve anaparanın taksitlendirildiği yeni bir "can suyu" beklentisi içine girdi. Bahar aylarının gelmesiyle ve torba yasa iddialarının artmasıyla birlikte arama motorlarında günün en çok sorulan sorusu zirveye oturdu: Vergi affı çıkacak mı? 2026 yılında vergi ve SGK borç yapılandırması (sicil affı) Meclis gündemine gelecek mi? İşte Ankara kulislerinden sızan son dakika bilgileri, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın güncel tutumu ve o dev beklentinin perde arkası…
Artan maliyetler ve düşen tahsilat oranları sonrası işletmelerini ayakta tutmaya çalışanlar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, milyonların umutla beklediği o müjdeli haber yolda mı?
VERGİ AFFI ÇIKACAK MI? (NİSAN 2026 İTİBARIYLA SON DURUM)Kısa ve net cevap: Hayır! Nisan 2026 itibarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) gündeminde veya kabul edilmiş resmi bir "Vergi Affı" ya da "SGK Borç Yapılandırması" yasa teklifi BULUNMAMAKTADIR. Sosyal medyada ve çeşitli mecralarda dolaşıma sokulan "Vergi affı çıktı", "Yapılandırma müjdesi" şeklindeki haberler an itibarıyla gerçeği yansıtmamaktadır. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın mevcut ekonomi politikaları kapsamında önceliği "tahsilata odaklanmak" ve bütçe disiplinini sağlamaktır. Bu nedenle kısa vadede, yani 2026'nın ilk yarısında genel ve çok kapsamlı bir vergi affının (matrah artırımı gibi) yürürlüğe girmesi beklenmemektedir.BEKLENTİLER NE YÖNDE? (OLASI BİR PAKETTE NELER OLABİLİR?)Resmi bir çalışma olmamasına rağmen, piyasalardaki KOBİ borçluluğunun artması ve SGK prim tahsilat oranlarının düşmesi, ekonomi kurmaylarını yılın ikinci yarısında veya son çeyreğinde sınırlı bir "tahsilat odaklı" yapılandırma paketine mecbur bırakabileceği yönünde güçlü beklentiler yaratıyor. Eğer 2026 yılı içerisinde bir torba yasa ile yapılandırma gelirse, geçmiş uygulamalara bakılarak şunları içermesi öngörülüyor:Faiz ve Ceza İndirimi: Vergi ve SGK prim borçlarının asıllarında indirim yapılmazken, gecikme faizi ve zamlarının büyük ölçüde silinerek Yİ-ÜFE oranında güncellenmesi.Taksitlendirme: Borçların 18, 36 veya 48 aya kadar taksitlere bölünmesi.Trafik ve KYK Borçları: Olası bir paketin içine motorlu taşıtlar vergisi (MTV), trafik cezaları ve ödenemeyen diğer idari para cezalarının da dâhil edilmesi bekleniyor.BORCU OLANLAR ŞİMDİ NE YAPMALI?Uzmanlar, "Af çıkacak" söylentilerine bel bağlayıp borçların daha fazla gecikme zammı yüküyle katlanmasına izin verilmemesi konusunda mükellefleri uyarıyor. Henüz bir yapılandırma ufukta görünmediği için borçlu vatandaşların veya işletmelerin, mevcut 6183 sayılı Kanun kapsamında vergi dairelerine başvurarak "Tecil ve Taksitlendirme" imkânlarından faydalanmaları (örneğin borcu 36 aya kadar taksitlendirmeleri) şu an için en rasyonel çözüm olarak öne çıkıyor.
