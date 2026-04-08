08 Nisan
Göztepe-Galatasaray
20:00
08 Nisan
PSG-Liverpool
22:00
08 Nisan
Barcelona-Atletico Madrid
22:00
08 Nisan
Braga-Real Betis
19:45
08 Nisan
Serik Belediyespor-Vanspor FK
14:30
08 Nisan
Iğdır FK-Keçiörengücü
17:00
08 Nisan
Ümraniye-Sakaryaspor
20:00

NBA'de Rockets, Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçı kazandı

Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 12 sayı, 14 ribaunt ürettiği maçta Suns'ı 119-105 yenen Rockets, üst üste 7. galibiyetini aldı- Thunder, Lakers'ı 123-87 mağlup ederek art arda 6. maçını kazandı

calendar 08 Nisan 2026 10:37
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
NBA'de Rockets, Alperen Şengün'ün 'double-double' yaptığı maçı kazandı
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Phoenix Suns'ı 119-105 yenerek art arda 7. galibiyetine ulaştı.

Mortgage Matchup Center'da Suns'a konuk olan Rockets'ta yaklaşık 28 dakika süre alan Alperen Şengün, 12 sayı, 14 ribaunt, 6 asistle oynadı.

Sezonun 50. galibiyetini alan Batı Konferansı 5'incisi Rockets'ta Kevin Durant 24 ve Amen Thompson 22 sayı attı.

Suns'ta Devin Booker'ın 31 ve Mark Williams'ın 19 sayısı, sezonun 36. yenilgisini engelleyemedi.

- Thunder'dan peş peşe 6. galibiyet

Batı Konferansı lideri Oklahoma City Thunder, Crypto.com Arena'da konuk olduğu Los Angeles Lakers'ı 123-87 mağlup etti.

Arka arkaya 6 olmak üzere 63. galibiyetini elde eden Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 25 ve Isaiah Joe 18 sayı kaydetti.

Batı Konferansı 4'üncüsü Lakers'ta ise Rui Hachimura'nın 15, Drew Timme ve Nick Smith Jr'ın 11'er sayısı, art arda 3, sezonun 29. mağlubiyetini önleyemedi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
