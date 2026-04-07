Joao Cancelo'dan geleceği için açıklama

Barcelona'nın devre arası transfer döneminde Al Hilal'den kiraladığı Joao Cancelo, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Atletico Madrid'i konuk edecekleri maç öncesi konuştu.



Basın toplantısında geleceğine dair soru yöneltilen Portekizli futbolcu, "Futbolda her şey olabilir. Çalışmaya devam edeceğim. Gelecek yıl için ne istediğimi biliyorum ama söylemeyeceğim. Şu anda Barcelona için mücadele ediyorum, geleceğim önemli değil." dedi.



Barcelona formasını daha önce de giyen 31 yaşındaki Cancelo, Katalan ekibinde toplamda 55 maçta 5 gol, 9 asistlik performans ortaya koydu.



Cancelo'nun bonservisinin bulunduğu Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.



