Cam Payne, en az 2 hafta sahalardan uzak kalacak

Philadelphia 76ers'ın yedek oyun kurucusu Cameron Payne, arka adalesinde yaşadığı zorlanma nedeniyle en az iki hafta forma giyemeyecek.



The Athletic'ten Tony Jones'un haberine göre bu sakatlık, Payne'in normal sezonun geri kalanında ve Play-In Turnuvası'nda görev alamamasına neden olacak.



Doğu Konferansı'nda altıncı sırada bulunan 76ers ile 10. sıradaki Miami Heat arasında yalnızca iki maçlık fark bulunuyor. Philadelphia, Miami, Toronto Raptors ve Orlando Magic dört maç daha oynayacakken Charlotte Hornets'ın üç maçı kaldı. Bu beş takım, Doğu'da 6 ile 10. sıralar arasındaki playoff ve Play-In pozisyonları için kıyasıya bir yarış içinde.



Atlanta Hawks ise bu grubun iki maç önünde beşinci sırada yer alıyor.



Payne, Şubat ayında NBA'e geri döndükten sonra 76ers'a katılmıştı. Deneyimli guard, takımda yaşanan sakatlıklar nedeniyle rotasyonda süre bulmuştu. Ancak Philadelphia'nın kadro sağlığının düzelmesiyle birlikte son haftalarda rotasyon dışında kalmıştı.



