07 Nisan
Real Madrid-Bayern Munih
22:00
07 Nisan
Sporting CP-Arsenal
22:00
07 Nisan
Bandırmaspor-Sarıyer
14:30
07 Nisan
Hatayspor-A.Demirspor
14:30
07 Nisan
Manisa FK-Pendikspor
17:00
07 Nisan
Arca Çorum FK-Bodrum FK
20:00
07 Nisan
Wrexham-Southampton
22:00

Cam Payne, en az 2 hafta sahalardan uzak kalacak

Philadelphia 76ers'ın yedek oyun kurucusu Cameron Payne, arka adalesinde yaşadığı zorlanma nedeniyle en az iki hafta forma giyemeyecek.

calendar 07 Nisan 2026 12:27
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Cam Payne, en az 2 hafta sahalardan uzak kalacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Philadelphia 76ers'ın yedek oyun kurucusu Cameron Payne, arka adalesinde yaşadığı zorlanma nedeniyle en az iki hafta forma giyemeyecek.

The Athletic'ten Tony Jones'un haberine göre bu sakatlık, Payne'in normal sezonun geri kalanında ve Play-In Turnuvası'nda görev alamamasına neden olacak.

Doğu Konferansı'nda altıncı sırada bulunan 76ers ile 10. sıradaki Miami Heat arasında yalnızca iki maçlık fark bulunuyor. Philadelphia, Miami, Toronto Raptors ve Orlando Magic dört maç daha oynayacakken Charlotte Hornets'ın üç maçı kaldı. Bu beş takım, Doğu'da 6 ile 10. sıralar arasındaki playoff ve Play-In pozisyonları için kıyasıya bir yarış içinde.

Atlanta Hawks ise bu grubun iki maç önünde beşinci sırada yer alıyor.

Payne, Şubat ayında NBA'e geri döndükten sonra 76ers'a katılmıştı. Deneyimli guard, takımda yaşanan sakatlıklar nedeniyle rotasyonda süre bulmuştu. Ancak Philadelphia'nın kadro sağlığının düzelmesiyle birlikte son haftalarda rotasyon dışında kalmıştı.

SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.