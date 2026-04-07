07 Nisan
Real Madrid-Bayern Munih
22:00
07 Nisan
Sporting CP-Arsenal
22:00
07 Nisan
Bandırmaspor-Sarıyer
14:30
07 Nisan
Hatayspor-A.Demirspor
14:30
07 Nisan
Manisa FK-Pendikspor
17:00
07 Nisan
Arca Çorum FK-Bodrum FK
20:00
07 Nisan
Wrexham-Southampton
22:00

Manchester United'da Maguire imzayı attı

Manchester United, Harry Maguire'ın sözleşmesini uzattı. İngiliz savunma oyuncusuyla 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalandı.

07 Nisan 2026 12:43
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Manchester United'da Maguire imzayı attı
Manchester United, savunma oyuncusu Harry Maguire'ın sözleşmesini bir yıllığına uzattı.

Kulübün açıklamasında, 33 yaşındaki İngiliz futbolcunun sözleşmesinin Haziran 2027'ye kadar uzatıldığı belirtildi. Sözleşmede bir yıllık opsiyon bulunduğu da ifade edildi.

Maguire, Sheffield United, Hull City, Wigan ve Leicester City'de oynadıktan sonra 2019'da Manchester United'a transfer oldu.

İngiliz milli futbolcu, Manchester United kariyerinde şu ana kadar 266 maça çıktı.



 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
