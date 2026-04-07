07 Nisan
Real Madrid-Bayern Munih
22:00
07 Nisan
Sporting CP-Arsenal
22:00
07 Nisan
Bandırmaspor-Sarıyer
14:30
07 Nisan
Hatayspor-A.Demirspor
14:30
07 Nisan
Manisa FK-Pendikspor
17:00
07 Nisan
Arca Çorum FK-Bodrum FK
20:00
07 Nisan
Wrexham-Southampton
22:00

Fenerbahçe - VakıfBank: Final serisi başlıyor

Sultanlar Ligi play-off final etabının ilk maçında, Fenerbahçe Medicana ile VakıfBank, karşı karşıya gelecek.

calendar 07 Nisan 2026 11:07
Haber: AA, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Fenerbahçe - VakıfBank: Final serisi başlıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off final etabı ilk maçında Fenerbahçe Medicana ile VakıfBank karşı karşıya gelecek.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'ndaki müsabaka, saat 17.00'de başlayacak. Mücadele TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

Ligde normal sezonu zirvede tamamlayan geçen yılın şampiyonu VakıfBank, play-off 1-4 etabında Eczacıbaşı Dynavit'i 2-0 eleyerek finale yükseldi.

Normal sezonu ikinci sırada bitiren Fenerbahçe Medicana ise play-off 1-4 etabında Zerenspor'a 2-0 yenerek adını finale yazdırdı.

Finalde üç galibiyete ulaşan takım Sultanlar Ligi'nde 2025-26 sezonunun şampiyonu olacak.

Final serisinin maç programı şöyle:

7 Nisan Salı:

17.00 Fenerbahçe Medicana-VakıfBank (Burhan Felek Vestel)

11 Nisan:

17.00 VakıfBank-Fenerbahçe Medicana (Vakıfbank Spor Sarayı)

13 Nisan:

19.00 VakıfBank-Fenerbahçe Medicana (Vakıfbank Spor Sarayı)

16 Nisan (Gerekirse):

19.00 Fenerbahçe Medicana-VakıfBank (Burhan Felek Vestel)

19 Nisan (Gerekirse):

19.00 VakıfBank-Fenerbahçe Medicana (Vakıfbank Spor Sarayı)


Play-off 3-4

Play-off 3-4 etabında ise Eczacıbaşı Dynavit ile Zerenspor mücadele edecek.

Seride iki galibiyete ulaşan ekibin sezonu 3'üncü tamamlayacağı etapta ilk karşılaşma, 8 Nisan Çarşamba günü Eczacıbaşı Spor Salonu'nda yapılacak.

Play-off 3-4 serisinin maç programı şöyle:

8 Nisan:

17.00 Eczacıbaşı Dynavit-Zeren Spor (Eczacıbaşı)

11 Nisan:

13.00 Zeren Spor-Eczacıbaşı Dynavit (TVF Ziraat Bankkart)

13 Nisan (Gerekirse):

16.00 Zeren Spor-Eczacıbaşı Dynavit (TVF Ziraat Bankkart)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.