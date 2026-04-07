07 Nisan
Real Madrid-Bayern Munih
22:00
07 Nisan
Sporting CP-Arsenal
22:00
07 Nisan
Bandırmaspor-Sarıyer
14:30
07 Nisan
Hatayspor-A.Demirspor
14:30
07 Nisan
Manisa FK-Pendikspor
17:00
07 Nisan
Arca Çorum FK-Bodrum FK
20:00
07 Nisan
Wrexham-Southampton
22:00

Wemby'nin kaburga sakatlığı, sezon ödüllerini riske soktu

San Antonio Spurs'ün yıldız pivotu Victor Wembanyama, takımının Philadelphia 76ers karşısında aldığı 115-102'lik galibiyetin ikinci yarısında sol kaburga bölgesinde yaşadığı darbe (kontüzyon) nedeniyle sahaya dönemedi.

07 Nisan 2026 12:19
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Wembanyama'nın sakatlığı, ikinci çeyrekte 76ers forveti Paul George ile yaşadığı temas sonrasında meydana geldi. Fransız yıldızın aldığı dirsek darbesinin ardından bir süre yerde kaldığı ve ciddi şekilde acı çektiğinin gözlemlendiği belirtildi.

Genç yıldız kısa süreliğine Spurs soyunma odasına gitse de ikinci çeyrek içinde yeniden oyuna döndü. Ancak devre arasının ardından parkede yer almadı ve yerine Luke Kornet oyuna dahil oldu.

İlk yarıyı 62-55 önde kapatan Spurs adına Wembanyama, yaklaşık 16 dakikalık süre alırken 17 sayı, 5 ribaund ve 3 blokluk katkı verdi.

İki kez All-Star seçilen yıldız oyuncu, bu sezon maç başına 24.9 sayı, 11.6 ribaund, 3.1 asist ve lig lideri konumunda olduğu 3.1 blok ortalamaları yakalıyor.

Normal sezonun son haftasında yaşanan bu sakatlık, Wembanyama'nın sezon sonu NBA ödüllerine aday olma şansını tehlikeye sokabilir. Yıldız oyuncunun 65 maç kriterini karşılayabilmesi için San Antonio'nun kalan üç maçından en az birinde 20 dakika süre alması gerekiyor.

Spurs, normal sezonun son bölümünde Portland Trail Blazers ve Dallas Mavericks'i ağırlayacak, sezonu ise pazar günü Denver Nuggets deplasmanında tamamlayacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
