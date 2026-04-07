Wemby'nin kaburga sakatlığı, sezon ödüllerini riske soktu

San Antonio Spurs'ün yıldız pivotu Victor Wembanyama, takımının Philadelphia 76ers karşısında aldığı 115-102'lik galibiyetin ikinci yarısında sol kaburga bölgesinde yaşadığı darbe (kontüzyon) nedeniyle sahaya dönemedi.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre Wembanyama'nın sakatlığı, ikinci çeyrekte 76ers forveti Paul George ile yaşadığı temas sonrasında meydana geldi. Fransız yıldızın aldığı dirsek darbesinin ardından bir süre yerde kaldığı ve ciddi şekilde acı çektiğinin gözlemlendiği belirtildi.



Genç yıldız kısa süreliğine Spurs soyunma odasına gitse de ikinci çeyrek içinde yeniden oyuna döndü. Ancak devre arasının ardından parkede yer almadı ve yerine Luke Kornet oyuna dahil oldu.



İlk yarıyı 62-55 önde kapatan Spurs adına Wembanyama, yaklaşık 16 dakikalık süre alırken 17 sayı, 5 ribaund ve 3 blokluk katkı verdi.



İki kez All-Star seçilen yıldız oyuncu, bu sezon maç başına 24.9 sayı, 11.6 ribaund, 3.1 asist ve lig lideri konumunda olduğu 3.1 blok ortalamaları yakalıyor.



Normal sezonun son haftasında yaşanan bu sakatlık, Wembanyama'nın sezon sonu NBA ödüllerine aday olma şansını tehlikeye sokabilir. Yıldız oyuncunun 65 maç kriterini karşılayabilmesi için San Antonio'nun kalan üç maçından en az birinde 20 dakika süre alması gerekiyor.



Spurs, normal sezonun son bölümünde Portland Trail Blazers ve Dallas Mavericks'i ağırlayacak, sezonu ise pazar günü Denver Nuggets deplasmanında tamamlayacak.



