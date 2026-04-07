Galatasaray'a stadyumdan 200 milyon Euro!

Lider Galatasaray'da '12. Adam' taraftarın inancı tam…
En yakın takipçilerinin bir puan önünde olan ve bir maçı eksik bulunan sarı kırmızılılarda yeni sezon kombinelerine ilgi yönetimi her anlamda sevindirdi.
2026-27 sezonu kombinelerini yenileme hamlesini erken başlatan Dursun Özbek yönetimi neredeyse olumlu anlamda kepenk kapattı. Kombine yenileme davetine yüzde 100'e yakın geri dönüş oldu.
RAMS Park'ta koltuğu ve locası olan Galatasaray taraftarının yüzde 95'i yenileme hakkını kullandı.
KOMBİNE-LOCA-VIP: 140 MİLYON EURO!
Galatasaray yönetimi, kombine, loca ve VIP koltuk satışından tam 140 milyon Euro'luk gelir elde etti. Stat isim hakkı sponsorluğu ile birlikte stadın geliri 200 milyon Euro bandına ulaştı.
Sarı kırmızılı kulüp yoğun ilgi sonrasında yeni sezon için ancak çok az sayıda yeni misafir, taraftarları için kombine satışı yapabilecek.
BİLET SATIŞI AZALIYOR
Maç günü bileti olarak 8 bine yakın ayrılan koltuk sayısı da bu ilgi nedeniyle 5 bin bandına düşürülecek.
ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN KOMBİNE
Şampiyonluğa garanti gözüyle bakan taraftarlar, Şampiyonlar Ligi maçları için de kombine tercihinde bulunuyor.
