07 Nisan
Real Madrid-Bayern Munih
22:00
07 Nisan
Sporting CP-Arsenal
22:00
07 Nisan
Bandırmaspor-Sarıyer
14:30
07 Nisan
Hatayspor-A.Demirspor
14:30
07 Nisan
Manisa FK-Pendikspor
17:00
07 Nisan
Arca Çorum FK-Bodrum FK
20:00
07 Nisan
Wrexham-Southampton
22:00

Galatasaray'a stadyumdan 200 milyon Euro!

G.Saray taraftarı yeni sezon kombinelerini şimdiden yeniledi. Yönetime yüzde 95 koltuk yenileme başvurusu oldu ve kulüp loca artı VIP'ten 140 milyon Euro gelir elde etti. Stat isim sponsorluğu ile birlikte stat geliri 200 milyon Euro'ya ulaştı.

07 Nisan 2026 10:35
Fotoğraf: AA
Lider Galatasaray'da '12. Adam' taraftarın inancı tam…

En yakın takipçilerinin bir puan önünde olan ve bir maçı eksik bulunan sarı kırmızılılarda yeni sezon kombinelerine ilgi yönetimi her anlamda sevindirdi.

2026-27 sezonu kombinelerini yenileme hamlesini erken başlatan Dursun Özbek yönetimi neredeyse olumlu anlamda kepenk kapattı. Kombine yenileme davetine yüzde 100'e yakın geri dönüş oldu.

RAMS Park'ta koltuğu ve locası olan Galatasaray taraftarının yüzde 95'i yenileme hakkını kullandı.

KOMBİNE-LOCA-VIP: 140 MİLYON EURO!

Galatasaray yönetimi, kombine, loca ve VIP koltuk satışından tam 140 milyon Euro'luk gelir elde etti. Stat isim hakkı sponsorluğu ile birlikte stadın geliri 200 milyon Euro bandına ulaştı.

Sarı kırmızılı kulüp yoğun ilgi sonrasında yeni sezon için ancak çok az sayıda yeni misafir, taraftarları için kombine satışı yapabilecek.

BİLET SATIŞI AZALIYOR

Maç günü bileti olarak 8 bine yakın ayrılan koltuk sayısı da bu ilgi nedeniyle 5 bin bandına düşürülecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN KOMBİNE

Şampiyonluğa garanti gözüyle bakan taraftarlar, Şampiyonlar Ligi maçları için de kombine tercihinde bulunuyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
