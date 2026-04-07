07 Nisan
Real Madrid-Bayern Munih
22:00
07 Nisan
Sporting CP-Arsenal
22:00
07 Nisan
Bandırmaspor-Sarıyer
14:30
07 Nisan
Hatayspor-A.Demirspor
14:30
07 Nisan
Manisa FK-Pendikspor
17:00
07 Nisan
Arca Çorum FK-Bodrum FK
20:00
07 Nisan
Wrexham-Southampton
22:00

Beşiktaş'tan derbilerde kötü tablo!

Beşiktaş, bu sezon Fenerbahçe ve Galatasaray karşısında oynadığı derbilerde istediği sonucu alamadı.

calendar 07 Nisan 2026 09:25 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2026 09:38
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'ye son dakikada yediği penaltı golüyle mağlup olan Beşiktaş'ta bu sezon derbilerde alınan başarısız sonuçlar dikkat çekiyor.

Siyah-Beyazlılar, Galatasaray ile ilk maçta 1-1 berabere kalıp ikinci maçta sahasında 1-0 mağlup oldu. Beşiktaş, Fenerbahçe'ye de ilk maçta evinde 3-2 kaybetmişti.

Bu skorlar çarpıcı bir istatistiği de ortaya çıkardı. Bu sezon İstanbul derbilerinden galibiyet çıkaramayan Sergen Yalçın, Slaven Bilic'ten sonra bunu yaşayan ilk hoca oldu.

Sergen Yalçın, 4 maçlık süreçte sadece 1 puan alabildi. 2013-14 sezonu başında Beşiktaş'a imza atan Bilic, 2 yılda çıktığı 8 derbide 6 yenilgi, 2 beraberlik yaşamıştı.

Öte yandan bu sezon Trabzonspor ile de 3-3 berabere kalan Siyah-Beyazlılar, rakibini evinde yenemezse 2008-09'dan bu yana ilk kez derbi kazanamadığı bir sezonu yaşayacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
