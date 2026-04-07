Beşiktaş: 'Emek hırsızlığı yapıldı'

İsyanın rengi siyah beyaz... Sezon başından bu yana özellikle derbilerdeki hakem yönetimlerinden dertli olan ve bu konuda Türkiye Futbol Federasyonu'na ziyaretler de gerçekleştiren Beşiktaş'ta sabır taşı çatladı.
"ARTIK YETER"
Son Fenerbahçe maçında uzatmalarda hakem Yasin Kol'un penaltı kararı siyah-beyazlılarda çok büyük tepkilere sebep oldu. Başkan Serdal Adalı, MHK'yı ve VAR'daki hakemleri istifaya çağırırken teknik direktör Sergen Yalçın'ın "Biz kupa kazanamayız" sözleri öfke patlamasının özeti gibiydi. Bütün olumsuzluklara rağmen sahada mücadelesini sürdüren siyah beyazlılar "Artık yeter" noktasını da geçti.
FARKLI AKSİYONLAR!
Ve derbi sonrası siyah beyazlı taraftarlar da tepkilerini pankarta döktü. Gelinen noktadan çok rahatsız olan ve TFF'ye yaptığı ziyaret ve hak aramanın da karşılık bulmadığını gören Serdal Adalı yönetimi kendi içlerinde farklı aksiyonlar almanın tartışmalarını da yapıyor.
Yöneticilerden Aykut Torunoğulları da "Sadece yarış devam etsin diye faul bile olmayan, ceza sahası dışında uydurulmuş bir penaltı ile emek hırsızlığı yapıldı. Böyle VAR sistemi kurulan bir ligde marka değerin olmaz. Futboldan soğuduk. MHK, hakemler ve VAR adına utanılacak bir geceydi" dedi.
