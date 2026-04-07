07 Nisan
Real Madrid-Bayern Munih
22:00
07 Nisan
Sporting CP-Arsenal
22:00
07 Nisan
Bandırmaspor-Sarıyer
14:30
07 Nisan
Hatayspor-A.Demirspor
14:30
07 Nisan
Manisa FK-Pendikspor
17:00
07 Nisan
Arca Çorum FK-Bodrum FK
20:00
07 Nisan
Wrexham-Southampton
22:00

Beşiktaş: "Emek hırsızlığı yapıldı"

Beşiktaş'ta hakemler konusundaki tepki devam ediyor. Siyah-beyazlı yönetici Aykut Torunoğulları'ndan açıklama geldi.

calendar 07 Nisan 2026 09:09
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Beşiktaş: 'Emek hırsızlığı yapıldı'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



İsyanın rengi siyah beyaz... Sezon başından bu yana özellikle derbilerdeki hakem yönetimlerinden dertli olan ve bu konuda Türkiye Futbol Federasyonu'na ziyaretler de gerçekleştiren Beşiktaş'ta sabır taşı çatladı.

"ARTIK YETER"

Son Fenerbahçe maçında uzatmalarda hakem Yasin Kol'un penaltı kararı siyah-beyazlılarda çok büyük tepkilere sebep oldu. Başkan Serdal Adalı, MHK'yı ve VAR'daki hakemleri istifaya çağırırken teknik direktör Sergen Yalçın'ın "Biz kupa kazanamayız" sözleri öfke patlamasının özeti gibiydi. Bütün olumsuzluklara rağmen sahada mücadelesini sürdüren siyah beyazlılar "Artık yeter" noktasını da geçti.

FARKLI AKSİYONLAR!

Ve derbi sonrası siyah beyazlı taraftarlar da tepkilerini pankarta döktü. Gelinen noktadan çok rahatsız olan ve TFF'ye yaptığı ziyaret ve hak aramanın da karşılık bulmadığını gören Serdal Adalı yönetimi kendi içlerinde farklı aksiyonlar almanın tartışmalarını da yapıyor.

Yöneticilerden Aykut Torunoğulları da "Sadece yarış devam etsin diye faul bile olmayan, ceza sahası dışında uydurulmuş bir penaltı ile emek hırsızlığı yapıldı. Böyle VAR sistemi kurulan bir ligde marka değerin olmaz. Futboldan soğuduk. MHK, hakemler ve VAR adına utanılacak bir geceydi" dedi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.