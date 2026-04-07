İşte Yasin Kol'a verilen derbi notu!

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde görev yapan hakem Yasin Kol'un notu belli oldu.
Sözcü'de yer alan habere göre, derbinin gözlemcisi Ali Uluyol'un yönetimini beğendiği Yasin Kol'a "Çok iyi" anlamına gelen 8.5-8.9 arası not verdiği ortaya çıktı.
Derbinin ardından, karşılaşmanın kaderini belirleyen penaltı pozisyonu gündemin en çok tartışılan başlıklarından biri oldu.
HT Spor'dan Sezgin Gelmez'in aktardığı bilgilere göre, Merkez Hakem Kurulu'nun Portekizli hakem eğitmenleri Joao Capela ve Vitor Melo Pereira, söz konusu pozisyonu detaylı şekilde değerlendirdi.
IFAB KURALLARINA UYGUN BULUNDU
Portekizli eğitmenler, Fenerbahçe'nin uzatma dakikalarında kazandığı penaltının IFAB kurallarına uygun olduğu görüşünde birleşti. Değerlendirmede, faulün ceza sahası dışında başladığı ancak ceza sahası içinde devam ettiği, bu nedenle penaltı kararının doğru olduğu ifade edildi.
