07 Nisan
Real Madrid-Bayern Munih
22:00
07 Nisan
Sporting CP-Arsenal
22:00
07 Nisan
Bandırmaspor-Sarıyer
14:30
07 Nisan
Hatayspor-A.Demirspor
14:30
07 Nisan
Manisa FK-Pendikspor
17:00
07 Nisan
Arca Çorum FK-Bodrum FK
20:00
07 Nisan
Wrexham-Southampton
22:00

İşte Yasin Kol'a verilen derbi notu!

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin gözlemcisi Ali Uluyol'un yönetimini beğendiği Yasin Kol'a "Çok iyi" anlamına gelen 8.5-8.9 arası not verdiği ortaya çıktı.

calendar 07 Nisan 2026 08:41
İşte Yasin Kol'a verilen derbi notu!
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde görev yapan hakem Yasin Kol'un notu belli oldu.

Sözcü'de yer alan habere göre, derbinin gözlemcisi Ali Uluyol'un yönetimini beğendiği Yasin Kol'a "Çok iyi" anlamına gelen 8.5-8.9 arası not verdiği ortaya çıktı.

Derbinin ardından, karşılaşmanın kaderini belirleyen penaltı pozisyonu gündemin en çok tartışılan başlıklarından biri oldu.

HT Spor'dan Sezgin Gelmez'in aktardığı bilgilere göre, Merkez Hakem Kurulu'nun Portekizli hakem eğitmenleri Joao Capela ve Vitor Melo Pereira, söz konusu pozisyonu detaylı şekilde değerlendirdi.

IFAB KURALLARINA UYGUN BULUNDU

Portekizli eğitmenler, Fenerbahçe'nin uzatma dakikalarında kazandığı penaltının IFAB kurallarına uygun olduğu görüşünde birleşti. Değerlendirmede, faulün ceza sahası dışında başladığı ancak ceza sahası içinde devam ettiği, bu nedenle penaltı kararının doğru olduğu ifade edildi.



  PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
