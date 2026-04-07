06 Nisan
Kocaelispor-Başakşehir
0-0
06 Nisan
Girona-Villarreal
1-0
06 Nisan
Udinese-Como
0-0
06 Nisan
Lecce-Atalanta
0-3
06 Nisan
Juventus-Genoa
2-0
06 Nisan
SSC Napoli-AC Milan
1-0

Trabzonspor-Galatasaray derbisi sonrası ceza yağmuru kapıda!

Galatasaray maçını kazanan Trabzonspor'un "Şinanay" şarkısı nedeniyle başı belaya girecek. Aynı zamanda Onuralp Çakıroğlu ile Abdülkerim Bardakcı arasındaki gerilimin perde arkası da ortaya çıktı.

calendar 07 Nisan 2026 08:13
Trabzonspor-Galatasaray derbisi sonrası ceza yağmuru kapıda!
Trabzonspor, Galatasaray maçını kazandı ancak yaşanan olaylardan dolayı canı sıkılacak. Karadeniz ekibinde, özellikle "çirkin ve kötü tezahürat" ile "ses sisteminin tarafsız kullanılmaması" nedeniyle Disiplin Kurulu'na sevk edileceği ifade edildi.

Karşılaşma öncesi, sırası ve sonrasında anons sisteminin taraflı kullanılmasının, bordo-mavililer için sıkıntı oluşturacağı belirtildi. Anonsçu olarak görev yapan Kerem Aktaş'ın çeşitli defalar uyarılmasına rağmen, "Şinanay" şarkısını çalmaya devam etmesi ve ev sahibi takımı destekleyici şekilde kullanmasının cezaya neden olacağı vurgulandı. Aktaş'ın, bu ısrarının yönetim kaynaklı olduğu öğrenildi.

Bu şarkının küfre neden olması nedeniyle ayrıca ceza geleceği ifade edildi. Bordo-mavililerin, "çirkin ve kötü tezahürat"tan da PFDK'ya sevk edileceği, küfürlü şarkıya katılan birçok blok seyircisinin de müsabakaya giriş cezası alacağı vurgulandı.

Karşılaşmanın ardından saha içinde yaşanan olaylar da TFF (hakem, temsilci, gözlemci) raporlarına yansıdı. Maçın ardından bordo-mavili bir taraftarın, Okan Buruk'a, "Zıpla, zıpla" diye laf attığı, Galatasaray Teknik Direktörü'nün de buna karşılık verdiği dile getirildi.

ABDÜLKERİM - ONURALP GERGİNLİĞİ

Olayların çıkış noktası olarak gösterilen Trabzonsporlu genç futbolcu Onuralp Çakıroğlu'nun ise Abdülkerim'e küfretmediği, sadece, "Burada bir tek sen kaldın ağabey" diyerek uzaklaştırmaya çalıştığı ifade edildi. Sarı-kırmızılı oyuncunun ise Onuralp'in yaşının genç olmasına dem vurarak, aşağıladığı belirtildi. Hakem, iki futbolcuya da sarı kart gösterdiğini kulüp yetkililerine iletti.

GÜNEY VE BORAN DA SEVK EDİLECEK

Bu olaylar sırasında PFDK'ya sevk edilecek diğer iki ismin ise Galatasaray'dan Günay Güvenç ile karşılaşmada kadroda olmamasına rağmen sahaya giren genç Trabzonsporlu Boran Başkan olduğu dile getirildi.

KORİDORLARDA 'KAYDA DEĞER' OLAY YAŞANMADI

Soyunma odası koridorlarındaki olayların da raporlarda yerini aldığı ancak kayda değer bir olay bulunmadığı anlatıldı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
