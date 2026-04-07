Trabzonspor-Galatasaray derbisi sonrası ceza yağmuru kapıda!

Trabzonspor, Galatasaray maçını kazandı ancak yaşanan olaylardan dolayı canı sıkılacak. Karadeniz ekibinde, özellikle "çirkin ve kötü tezahürat" ile "ses sisteminin tarafsız kullanılmaması" nedeniyle Disiplin Kurulu'na sevk edileceği ifade edildi.
Karşılaşma öncesi, sırası ve sonrasında anons sisteminin taraflı kullanılmasının, bordo-mavililer için sıkıntı oluşturacağı belirtildi. Anonsçu olarak görev yapan Kerem Aktaş'ın çeşitli defalar uyarılmasına rağmen, "Şinanay" şarkısını çalmaya devam etmesi ve ev sahibi takımı destekleyici şekilde kullanmasının cezaya neden olacağı vurgulandı. Aktaş'ın, bu ısrarının yönetim kaynaklı olduğu öğrenildi.
Bu şarkının küfre neden olması nedeniyle ayrıca ceza geleceği ifade edildi. Bordo-mavililerin, "çirkin ve kötü tezahürat"tan da PFDK'ya sevk edileceği, küfürlü şarkıya katılan birçok blok seyircisinin de müsabakaya giriş cezası alacağı vurgulandı.
Karşılaşmanın ardından saha içinde yaşanan olaylar da TFF (hakem, temsilci, gözlemci) raporlarına yansıdı. Maçın ardından bordo-mavili bir taraftarın, Okan Buruk'a, "Zıpla, zıpla" diye laf attığı, Galatasaray Teknik Direktörü'nün de buna karşılık verdiği dile getirildi.
ABDÜLKERİM - ONURALP GERGİNLİĞİ
Olayların çıkış noktası olarak gösterilen Trabzonsporlu genç futbolcu Onuralp Çakıroğlu'nun ise Abdülkerim'e küfretmediği, sadece, "Burada bir tek sen kaldın ağabey" diyerek uzaklaştırmaya çalıştığı ifade edildi. Sarı-kırmızılı oyuncunun ise Onuralp'in yaşının genç olmasına dem vurarak, aşağıladığı belirtildi. Hakem, iki futbolcuya da sarı kart gösterdiğini kulüp yetkililerine iletti.
GÜNEY VE BORAN DA SEVK EDİLECEK
Bu olaylar sırasında PFDK'ya sevk edilecek diğer iki ismin ise Galatasaray'dan Günay Güvenç ile karşılaşmada kadroda olmamasına rağmen sahaya giren genç Trabzonsporlu Boran Başkan olduğu dile getirildi.
KORİDORLARDA 'KAYDA DEĞER' OLAY YAŞANMADI
Soyunma odası koridorlarındaki olayların da raporlarda yerini aldığı ancak kayda değer bir olay bulunmadığı anlatıldı.
