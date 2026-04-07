07 Nisan
Real Madrid-Bayern Munih
22:00
07 Nisan
Sporting CP-Arsenal
22:00
07 Nisan
Bandırmaspor-Sarıyer
14:30
07 Nisan
Hatayspor-A.Demirspor
14:30
07 Nisan
Manisa FK-Pendikspor
17:00
07 Nisan
Arca Çorum FK-Bodrum FK
20:00
07 Nisan
Wrexham-Southampton
22:00

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu kararı

Beşiktaş, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Ersin Destanoğlu ile yeni sözleşme imzalamak istiyor.

calendar 07 Nisan 2026 09:55
Haber: Sabah, Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaş uzatma dakikalarında yediği penaltı golüyle Fenerbahçe'ye Kadıköy'de 1-0 mağlup olurken, Ersin Destanoğlu'nun performansı teselli oldu.

Kalesine adeta duvar ören 25 yaşındaki kaleci, toplam 6 kurtarışa imza atarak dev karşılaşmaya damgasını vurdu. Ersin Destanoğlu'nun muhteşem performansı, otoritelerin beğenisini kazandı. Siyah-beyazlı taraftarlar da kalecilerine sosyal medyada övgü yağdırdı.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın ilk 11'de vazgeçemediği başarılı kalecinin mukavelesi haziran ayında sona erecek. Gelecek sezon için şimdiden kolları sıvayan Beşiktaş yönetimi, 53 yaşındaki teknik adamın güvenini boşa çıkarmayan Ersin ile ilgili kararını verdi. Siyah-beyazlı kurmaylar deneyimli file bekçisinin yıllık ücretine zam yaparak yeni sözleşme teklif etmeyi planlıyor. Yönetim ayrıca yaz döneminde Ersin Destanoğlu ile rekabet edebilecek düzeyde kaleci takviyesi yapmayı düşünüyor.

DÜNYA KUPASI İHTİMALİ

Siyah-beyazlı kalecinin Meksika, ABD ve Kanada'nın ortaklaşa organize edeceği 2026 Dünya Kupası'na gitme ihtimali doğdu. A Milli Takımımızın Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın sezonun ikinci yarısındaki başarılı performansının ardından 25 yaşındaki file bekçisini geniş kadroya dahil edebileceği öğrenildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
