Şampiyonlar Ligi'nde şahane 2 maç!

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun çeyrek finalinde bugün 2 karşılaşma oynanacak.
İşte maçlardan dikkat çeken istatistikler ve muhtemel 11'ler... Maçların TV programı için tıklayınız.
22.00 REAL MADRID - BAYERN MÜNİH
UEFA kulüp turnuvalarında hiçbir iki takım birbiriyle bu kadar sık karşılaşmamıştır ve Real Madrid ile Bayern arasında gerçekleşecek bu 29. karşılaşma, önceki tüm maçlar kadar heyecan verici olacak.
Madrid, son dönemdeki karşılıklı maçlarda üstünlük kurdu ve iki takım arasında oynanan son dört çift maçlı elemeden bir üst tura yükselen taraf oldu. Ayrıca Bayern'e karşı son dokuz UEFA maçında yenilgi yüzü görmedi (7 galibiyet, 2 beraberlik).
Real Madrid'in son turda Manchester City'yi elemesi, takımın özgüvenini daha da artırdı.
Ancak son dönemdeki performanslar, Bayern'e daha büyük umut verdi, zira bu sezonki başarılarına ulaşabilen çok az takım var. Hiçbir takım, on maçta elde ettikleri dokuz galibiyeti geçemedi; bugüne kadar ise sadece Paris Saint-Germain (iki maç daha fazla oynamış olan), Bayern'in 32 golünden daha fazlasını atabildi. Bu gollerin 10'u, son 16 turunda Atalanta'ya karşı oynanan maçta geldi ve Vincent Kompany'nin öğrencilerinin bir kez ritimlerini yakaladıklarında durdurulmasının zor olduğunu kanıtladı.
Şampiyonlar Ligi döneminde toplam 46 çeyrek final maçına çıkan bu iki takım için, Avrupa'nın en prestijli kulüp turnuvasının bu aşaması hiç de yabancı değil.
MUHTEMEL 11'LER
Real Madrid: Lunin; Eder Militao, Huijsen, Rüdiger, Fran Garcia; Valverde, Tchouameni, Arda Güler, Pitarch; Mbappe, Vinicius Junior
Bayern Münih: Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Luis Diaz, Gnabry, Olise; Kane
NE DEDİLER?
Alvaro Arbeloa, Real Madrid teknik direktörü: "Bu turu geçememe ihtimalini düşünmüyoruz; tek olası senaryo, Bayern'i eleyip turu geçmek. Bayern inanılmaz bir takım, bu sezon neler yapabileceğini gördük. Onlara büyük saygı duyuyoruz; olağanüstü bir sezon geçiriyorlar. Bence Bayern bu sezon Avrupa'nın en istikrarlı takımı oldu. Çok eksiksiz bir takım: korkusuzlar, agresifler, savunmada çok konsantreler ve Harry Kane gibi inanılmaz bir forvetleri var."
Vinicius Junior, Real Madrid: "Herkes sakatlıktan döndüğünde çok daha güçlü ve iyi olacağız. Eder Militao geri döndü. Jude Bellingham da geri döndü. Ferland Mendy ve Dani Ceballos da geri dönüyor. Takım için daha iyi olacak."
Vincent Kompany, Bayern teknik direktörü: "Her şey önemli olacak. Burada teknik direktör olarak ilk kez bulunuyorum, ancak bu tür maçlarda çok fazla tecrübemiz var. Sonuç kısmen taktiklere bağlı olacak, ancak her şeyden önce oyuncuların sergilediği bireysel kalite gibi küçük detaylara bağlı olacak. Real Madrid için hazırlandık ve Man City karşısında ne yaptıklarını gördük. Bu belki de oynayabileceğiniz en zor deplasman maçı ama kazanmak istiyoruz."
Joshua Kimmich, Bayern Münih: "Real Madrid'i yenmek istiyorsanız, zihinsel ve taktiksel olarak en iyi durumda olmalısınız. Morallerimiz yüksek ve burada oynayabilmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu en iyisi, bir oyuncu olarak hayal ettiğiniz şey."
22.00 SPORTING LIZBON - ARSENAL
Her iki takım da bu karşılaşma öncesinde kendinden emin olmak için sağlam gerekçelere sahip; Arsenal'in forveti Viktor Gyökeres, Kuzey Londra'ya transfer olmadan önce 2023 ile 2025 yılları arasında 102 resmi maçta 97 gol attığı kulübüne karşı sahaya çıkacak.
Arsenal, Avrupa kupalarında Sporting'e karşı yenilgi yüzü görmedi (2 galibiyet, 3 beraberlik) ve 2024/25 Şampiyonlar Ligi'nin 5. maç haftasında Lizbon'da aldıkları 5-1'lik galibiyet, Mikel Arteta yönetimindeki takımın hücumdaki etkisini gözler önüne serdi. Ancak, iki takım arasında oynanan tek iki maçlı eşleşme, 2022/23 UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Portekiz ekibinin penaltılarla tur atlamasıyla sonuçlanmıştı.
Nitekim Sporting, İngiliz takımlarıyla oynadıkları önceki on UEFA turnuvası eleme maçının dokuzunu kazandı; tek yenilgileri ise 2021/22 sezonunda Manchester City'ye karşı oynadıkları tek Şampiyonlar Ligi çift maçlı maçında geldi. Portekiz ekipleri; Premier Lig rakipleriyle oynadıkları dokuz Şampiyonlar Ligi çeyrek final karşılaşmasının hepsini kaybettiler.
Sporting, kupayı kazanan 2003/04 Porto takımından bu yana Şampiyonlar Ligi yarı finale kalan ilk Portekiz takımı olmayı hedefliyor. Bu turnuvada bir türlü elde edemedikleri ilk zaferi arayan Arsenal'in de şüphesiz gözü büyük ödülde.
MUHTEMEL 11'LER
Sporting Lizbon: Rui Silva; Ivan Fresneda, Diomande, Gonçalo Inacio, Maxi Araujo; Debast, Morita; Catamo, Francisco Trincao, Pedro Gonçalves; Luis Suarez
Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Calafiori; Zubimendi, Rice, Ödegaard; Madueke, Gyökeres, Martinelli
NE DEDİLER?
Rui Borges, Sporting teknik direktörü: "Hayallerimizi gerçeğe dönüştürmek ve bu büyük kulüp için tarihe geçmeye devam etmek istiyoruz. Stadyumumuzun ve taraftarlarımızın enerjisi, büyülü bir gece yaratmak için çok önemli olacak. Bununla olağanüstü bir şey başarabiliriz."
Maximiliano Araujo, Sporting: "Bunun çok zor olacağını biliyoruz ama hazırız ve iyi bir dönemden geçiyoruz. Bunun harika bir eşleşme olacağına inanıyorum."
Mikel Arteta, Arsenal teknik direktörü: "Onların yaptıklarına, özellikle de evlerinde sergilediği performansa, bu Şampiyonlar Ligi'ndeki formlarına ve yendikleri takımlara baktığımızda, maçın ne kadar zor olacağını biliyoruz. Bu yüzden bunu daha da çok istiyoruz."
David Raya: "Bence her maç bir fırsattır ve bir sonraki maç bu. Man City ve Southampton'a karşı iki mağlubiyet hakkında konuşulacak ama bunu kim olduğumuzu göstermek için bir fırsat olarak görmeliyiz. Çok önemli bir maç ve bu takım buna hazır."
