Nando de Colo açıkladı: 'Bırakıyorum'

Fenerbahçe Beko'nun Fransız yıldızı Nando De Colo, aktif basketbol yaşantısını bu sezonun sonunda noktalayacağını duyurdu.



Sarı-lacivertli ekibin ocak ayında Fransa'nın ASVEL takımından tekrar kadrosuna kattığı 38 yaşındaki Nando De Colo, kariyerinin geleceği hakkında net konuştu.



Hakkında çıkan "EuroLeague'i kazanırlarsa bırakacak" dedikodularına da son noktayı koyan yıldız isim, "EuroLeague'i kazanırsak emekli olacağım demedim. Ama açıkça söylemek gerekirse, bu benim son sezonum olacak. Bunu bir süredir düşünüyorum. Hayatın anlardan ve zamanlamadan ibaret olduğuna inanıyorum. Artık yeni bir sayfa açmanın, parkelere veda etmenin zamanı geldi." açıklamasını yaptı.



AVRUPA BASKETBOLUNA DAMGA VURAN BİR KARİYER



Profesyonel kariyerine ülkesinde başlayan De Colo, NBA'de San Antonio Spurs ve Toronto Raptors formaları terlettikten sonra Avrupa'ya dönüşünde gerçek bir EuroLeague efsanesi haline geldi. CSKA Moskova ile 2 kez EuroLeague şampiyonluğu yaşayan, 2016 yılında normal sezon ve Final Four MVP'si seçilen Fransız yıldız, 2019-2022 yılları arasında Fenerbahçe Beko formasını giydi.



ASVEL macerasının ardından Ocak 2026'da sürpriz bir şekilde Fenerbahçe'ye dönen tecrübeli oyun kurucu, EuroLeague tarihinin gelmiş geçmiş en skorer ikinci oyuncusu unvanını da elinde bulunduruyor.



BU SEZONKİ PERFORMANSI VE İSTATİSTİKLERİ



Sezona Fransa'nın ASVEL takımında başlayan ve takımının en büyük kozlarından biri olan De Colo, ocak ayında Sarunas Jasikevicius'un çağrısıyla İstanbul'un yolunu tuttu. İlerleyen yaşına rağmen oyun zekası ve tecrübesiyle takımın hücum organizasyonlarına liderlik eden efsane isim, Sarı-Lacivertli formayla Basketbol Süper Ligi'nde ve EuroLeague'de kritik süreler aldı.



Özellikle BSL'de rotasyonun kilit parçalarından biri olan De Colo, ligde Fenerbahçe formasıyla parkeye çıktığı karşılaşmalarda maç başına yaklaşık 7.6 sayı ve 3.7 asist ortalamaları tutturarak kalitesini gösterdi.



