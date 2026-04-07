07 Nisan
Real Madrid-Bayern Munih
22:00
07 Nisan
Sporting CP-Arsenal
22:00
07 Nisan
Bandırmaspor-Sarıyer
14:30
07 Nisan
Hatayspor-A.Demirspor
14:30
07 Nisan
Manisa FK-Pendikspor
17:00
07 Nisan
Arca Çorum FK-Bodrum FK
20:00
07 Nisan
Wrexham-Southampton
22:00

Nando de Colo açıkladı: "Bırakıyorum"

Fenerbahçe Beko'nun Fransız yıldızı Nando De Colo, sezon sonunda emekli olacağını açıkladı.

calendar 07 Nisan 2026 12:14
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Nando de Colo açıkladı: 'Bırakıyorum'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe Beko'nun Fransız yıldızı Nando De Colo, aktif basketbol yaşantısını bu sezonun sonunda noktalayacağını duyurdu.

Sarı-lacivertli ekibin ocak ayında Fransa'nın ASVEL takımından tekrar kadrosuna kattığı 38 yaşındaki Nando De Colo, kariyerinin geleceği hakkında net konuştu.

Hakkında çıkan "EuroLeague'i kazanırlarsa bırakacak" dedikodularına da son noktayı koyan yıldız isim, "EuroLeague'i kazanırsak emekli olacağım demedim. Ama açıkça söylemek gerekirse, bu benim son sezonum olacak. Bunu bir süredir düşünüyorum. Hayatın anlardan ve zamanlamadan ibaret olduğuna inanıyorum. Artık yeni bir sayfa açmanın, parkelere veda etmenin zamanı geldi." açıklamasını yaptı.

AVRUPA BASKETBOLUNA DAMGA VURAN BİR KARİYER

Profesyonel kariyerine ülkesinde başlayan De Colo, NBA'de San Antonio Spurs ve Toronto Raptors formaları terlettikten sonra Avrupa'ya dönüşünde gerçek bir EuroLeague efsanesi haline geldi. CSKA Moskova ile 2 kez EuroLeague şampiyonluğu yaşayan, 2016 yılında normal sezon ve Final Four MVP'si seçilen Fransız yıldız, 2019-2022 yılları arasında Fenerbahçe Beko formasını giydi.

ASVEL macerasının ardından Ocak 2026'da sürpriz bir şekilde Fenerbahçe'ye dönen tecrübeli oyun kurucu, EuroLeague tarihinin gelmiş geçmiş en skorer ikinci oyuncusu unvanını da elinde bulunduruyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI VE İSTATİSTİKLERİ

Sezona Fransa'nın ASVEL takımında başlayan ve takımının en büyük kozlarından biri olan De Colo, ocak ayında Sarunas Jasikevicius'un çağrısıyla İstanbul'un yolunu tuttu. İlerleyen yaşına rağmen oyun zekası ve tecrübesiyle takımın hücum organizasyonlarına liderlik eden efsane isim, Sarı-Lacivertli formayla Basketbol Süper Ligi'nde ve EuroLeague'de kritik süreler aldı.

Özellikle BSL'de rotasyonun kilit parçalarından biri olan De Colo, ligde Fenerbahçe formasıyla parkeye çıktığı karşılaşmalarda maç başına yaklaşık 7.6 sayı ve 3.7 asist ortalamaları tutturarak kalitesini gösterdi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.