07 Nisan
Real Madrid-Bayern Munih
22:00
07 Nisan
Sporting CP-Arsenal
22:00
07 Nisan
Bandırmaspor-Sarıyer
14:30
07 Nisan
Hatayspor-A.Demirspor
14:30
07 Nisan
Manisa FK-Pendikspor
17:00
07 Nisan
Arca Çorum FK-Bodrum FK
20:00
07 Nisan
Wrexham-Southampton
22:00

ÇBK Mersin için Avrupa'da kupa senaryoları!

ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nı kazanan ilk Anadolu takımı olmaya çok yakın. Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finali ilk maçında Yunanistan'da Athinaikos Qualco'yu 85-80 yenen Mersin ekibi, kupayı taraftarıyla kaldırmayı hedeflediği sahasındaki rövanşa 5 sayılık skor avantajıyla çıkacak.

calendar 07 Nisan 2026 12:09
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finali ilk maçında deplasmanda Yunanistan'ın Athinaikos Qualco takımını 85-80 yenen ÇİMSA ÇBK Mersin, 9 Nisan'da sahasında oynayacağı rövanşta galip gelmesi veya en fazla 4 farklı mağlubiyet alması durumunda kupayı kazanan ilk Anadolu takımı olacak.

Kadın basketbolunda Avrupa'nın iki numaralı organizasyonunun finalinde ÇİMSA ÇBK Mersin, ilk maçta konuk olduğu Yunanistan temsilcisi Athinaikos Qualco'yu 85-80 yendi.

İlk maçtan 5 farklık avantajla dönen Mersin ekibi, 9 Nisan Perşembe günü saat 20.00'de Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynayacağı rövanşın hazırlıklarına başladı.

Kupa senaryoları

Organizasyonda şampiyonluğa ulaşıp kupayı taraftarıyla kaldırmayı hedefleyen ÇİMSA ÇBK Mersin, müsabakaya moralli çıkacak.

Başantrenör Ekrem Memnun'un çalıştırdığı takım, Athinaikos Qualco'yu yenmesi veya en fazla 4 farklı mağlubiyet alması durumunda kupaya uzanan taraf olacak.

Yunanistan ekibinin maçın normal süresini 5 farklı önde tamamlaması halinde uzatma oynanacak.

ÇBK Mersin, karşılaşmadan mutlu sonla ayrılması halinde daha önce Galatasaray'ın 2, Yakın Doğu Üniversitesi'nin 1 kez kaldırdığı kupayı Türk kadın basketbolunda kazanan ilk Anadolu takımı olacak.

Avrupa yolculuğu

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 3 sezon üst üste final aşamasında mücadele eden Mersin ekibi, bu yıl da katıldığı turnuvaya erken veda etti.

ÇİMSA ÇBK Mersin, Avrupa Ligi gruplarında 6 maçta 5 mağlubiyet alması nedeniyle yoluna Avrupa Kupası play-off turundan devam etti.

Mersin ekibi, Avrupa Kupası'nın çeşitli eleme turlarında karşılaştığı Rapid Bükreş, Kibirkstis-TOKS ve Panathinaikos'u saf dışı bırakarak finale yükseldi.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
