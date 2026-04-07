Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde kritik fikstür!

Takımlar O G M A Y Av. P 1. Fenerbahçe Beko 25 21 4 2212 1981 231 46 2. Beşiktaş GAİN 25



21



4



2169



1910



259



46



3. Bahçeşehir Koleji 25



19



6



2082



1926



156



44



4. Trabzonspor 25



17



8



2170



2046



124



42



5. Anadolu Efes 25



16



9



2188



2021



167



41



6. Türk Telekom 24



16



8



2084



1922



162



40



7. Galatasaray MCT Technic 25



15



10



2162



2096



66



40



8. Safiport Erokspor 24



14



10



1969



1890



79



38



9. Yukatel Merkezefendi B. 25



10



15



2019



2162



-143



35



10. TOFAŞ 25



10



15



2102



2134



-32



35



11. Mersin Spor 25



9



16



2116



2197



-81



34



12. Glint Manisa Basket 25



8



17



2017



2139



-122



33



13. Aliağa Petkimspor 25



7



18



1993



2194



-201



32



14. Bursaspor Basketbol 25



7



18



2007



2235



-228



32



15. Karşıyaka 25



5



20



1994



2230



-236



30



16. Onvo Büyükçekmece Basketbol 25



4



21



2030



2231



-201



29





Normal sezonda son 5 haftaya girilen ve ilk 8 takımın büyük ölçüde belli olduğu Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde kümede kalma mücadelesi son haftalarda büyük heyecana sahne olacak.Türk Telekom'un BKT Avrupa Kupası maçı nedeniyle ertelenen Türk Telekom-Safiport Erokspor karşılaşması dışında tamamlanan 25. hafta müsabakalarının ardından Fenerbahçe Beko, Beşiktaş GAİN'in önünde averajla lider durumda bulunuyor.Play-off oynayacak ilk 8 takımın büyük ölçüde belli olduğu ligde ilk 2 sıra dışında Bahçeşehir Koleji, Trabzonspor, Anadolu Efes, Türk Telekom, Galatasaray MCT Technic ve Safiport Erokspor, son 5 haftaya play-off barajında girdi.Onvo Büyükçekmece Basketbol'un 4 galibiyetle son sırada yer aldığı ligde 5 galibiyeti bulunan Karşıyaka, son 5 haftaya düşme hattında girdi.Bu iki ekip, 11 Nisan Cumartesi günü İzmir'de karşılaşacak. Ligde 1986-1987 ve 2014-2015 sezonlarında şampiyonluğa ulaşan Karşıyaka'nın kalan maçlarında sadece galibiyet alması yetmeyecek. İzmir temsilcisi, bu süreçte rakiplerinin de hata yapmasını beklemek zorunda.Düşme hattının hemen üzerinde bulunan Bursaspor ve Aliağa Petkimspor'un yedişer, Glint Manisa Basket'in 8 ve Mersin Spor'un 9 galibiyeti bulunuyor.Bu ekiplerin kalan maçları şöyle:Mersin Spor: Safiport Erokspor (D), Bursaspor Basketbol, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (D), Anadolu Efes, Trabzonspor (D)Glint Manisa Basket: Bahçeşehir Koleji (D), TOFAŞ, Aliağa Petkimspor (D), Galatasaray MCT Technic (D), Türk TelekomAliağa Petkimspor: Trabzonspor (D), Glint Manisa Basket, Beşiktaş GAİN (D), Bahçeşehir Koleji, TOFAŞ (D)Bursaspor Basketbol: Türk Telekom, Mersin Spor (D), Onvo Büyükçekmece Basketbol, Safiport Erokspor (D), Karşıyaka (D)Karşıyaka: Onvo Büyükçekmece Basketbol, Bahçeşehir Koleji (D), Safiport Erokspor, TOFAŞ (D), Bursaspor BasketbolOnvo Büyükçekmece Basketbol: Karşıyaka (D), Safiport Erokspor, Bursaspor Basketbol (D), Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Anadolu Efes (D)11 Nisan Cumartesi:13.00 Safiport Erokspor-Mersin Spor (Sinan Erdem)15.30 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Galatasaray MCT Technic (Pamukkale Üniversitesi)18.00 Beşiktaş GAİN-Bahçeşehir Koleji (Beşiktaş GAİN)20.30 Karşıyaka-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)12 Nisan Pazar:13.00 Glint Manisa Basket-TOFAŞ (Muradiye)15.30 Trabzonspor-Aliağa Petkimspor (Hayri Gür)18.00 Bursaspor Basketbol-Türk Telekom (TOFAŞ)13 Nisan Pazartesi:19.00 Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)