07 Nisan
Real Madrid-Bayern Munih
22:00
07 Nisan
Sporting CP-Arsenal
22:00
07 Nisan
Bandırmaspor-Sarıyer
14:30
07 Nisan
Hatayspor-A.Demirspor
14:30
07 Nisan
Manisa FK-Pendikspor
17:00
07 Nisan
Arca Çorum FK-Bodrum FK
20:00
07 Nisan
Wrexham-Southampton
22:00

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde kritik fikstür!

Basketbol Süper Ligi'ne tutunma mücadelesinde son 5 haftaya giriliyor. Onvo Büyükçekmece ve Karşıyaka'nın küme düşme hattında yer aldığı son 5 haftada alt sıradaki ekipler, kritik müsabakalara çıkacak.

calendar 07 Nisan 2026 11:54
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Normal sezonda son 5 haftaya girilen ve ilk 8 takımın büyük ölçüde belli olduğu Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde kümede kalma mücadelesi son haftalarda büyük heyecana sahne olacak.

Türk Telekom'un BKT Avrupa Kupası maçı nedeniyle ertelenen Türk Telekom-Safiport Erokspor karşılaşması dışında tamamlanan 25. hafta müsabakalarının ardından Fenerbahçe Beko, Beşiktaş GAİN'in önünde averajla lider durumda bulunuyor.

Play-off oynayacak ilk 8 takımın büyük ölçüde belli olduğu ligde ilk 2 sıra dışında Bahçeşehir Koleji, Trabzonspor, Anadolu Efes, Türk Telekom, Galatasaray MCT Technic ve Safiport Erokspor, son 5 haftaya play-off barajında girdi.

Düşme hattı

Onvo Büyükçekmece Basketbol'un 4 galibiyetle son sırada yer aldığı ligde 5 galibiyeti bulunan Karşıyaka, son 5 haftaya düşme hattında girdi.

Bu iki ekip, 11 Nisan Cumartesi günü İzmir'de karşılaşacak. Ligde 1986-1987 ve 2014-2015 sezonlarında şampiyonluğa ulaşan Karşıyaka'nın kalan maçlarında sadece galibiyet alması yetmeyecek. İzmir temsilcisi, bu süreçte rakiplerinin de hata yapmasını beklemek zorunda.

Düşme hattının hemen üzerinde bulunan Bursaspor ve Aliağa Petkimspor'un yedişer, Glint Manisa Basket'in 8 ve Mersin Spor'un 9 galibiyeti bulunuyor.

Bu ekiplerin kalan maçları şöyle:

Mersin Spor: Safiport Erokspor (D), Bursaspor Basketbol, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (D), Anadolu Efes, Trabzonspor (D)

Glint Manisa Basket: Bahçeşehir Koleji (D), TOFAŞ, Aliağa Petkimspor (D), Galatasaray MCT Technic (D), Türk Telekom

Aliağa Petkimspor: Trabzonspor (D), Glint Manisa Basket, Beşiktaş GAİN (D), Bahçeşehir Koleji, TOFAŞ (D)

Bursaspor Basketbol: Türk Telekom, Mersin Spor (D), Onvo Büyükçekmece Basketbol, Safiport Erokspor (D), Karşıyaka (D)

Karşıyaka: Onvo Büyükçekmece Basketbol, Bahçeşehir Koleji (D), Safiport Erokspor, TOFAŞ (D), Bursaspor Basketbol

Onvo Büyükçekmece Basketbol: Karşıyaka (D), Safiport Erokspor, Bursaspor Basketbol (D), Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Anadolu Efes (D)

Puan durumu

Ligde son 5 hafta öncesindeki puan durumu ve 26. haftanın programı şöyle:


Takımlar O G M A Y Av. P
1. Fenerbahçe Beko 25 21 4 2212 1981 231 46
2. Beşiktaş GAİN 25

 21

 4

 2169

 1910

 259

 46
3. Bahçeşehir Koleji 25

 19

 6

 2082

 1926

 156

 44
4. Trabzonspor 25

 17

 8

 2170

 2046

 124

 42
5. Anadolu Efes 25

 16

 9

 2188

 2021

 167

 41
6. Türk Telekom 24

 16

 8

 2084

 1922

 162

 40
7. Galatasaray MCT Technic 25

 15

 10

 2162

 2096

 66

 40
8. Safiport Erokspor 24

 14

 10

 1969

 1890

 79

 38
9. Yukatel Merkezefendi B. 25

 10

 15

 2019

 2162

 -143

 35
10. TOFAŞ 25

 10

 15

 2102

 2134

 -32

 35
11. Mersin Spor 25

 9

 16

 2116

 2197

 -81

 34
12. Glint Manisa Basket 25

 8

 17

 2017

 2139

 -122

 33
13. Aliağa Petkimspor 25

 7

 18

 1993

 2194

 -201

 32
14. Bursaspor Basketbol 25

 7

 18

 2007

 2235

 -228

 32
15. Karşıyaka 25

 5

 20

 1994

 2230

 -236

 30
16. Onvo Büyükçekmece Basketbol 25

 4

 21

 2030

 2231

 -201

 29
26. hafta programı

11 Nisan Cumartesi:

13.00 Safiport Erokspor-Mersin Spor (Sinan Erdem)

15.30 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Galatasaray MCT Technic (Pamukkale Üniversitesi)

18.00 Beşiktaş GAİN-Bahçeşehir Koleji (Beşiktaş GAİN)

20.30 Karşıyaka-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

12 Nisan Pazar:

13.00 Glint Manisa Basket-TOFAŞ (Muradiye)

15.30 Trabzonspor-Aliağa Petkimspor (Hayri Gür)

18.00 Bursaspor Basketbol-Türk Telekom (TOFAŞ)

13 Nisan Pazartesi:

19.00 Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)

 

