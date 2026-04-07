Chelsea'de Enzo krizi: Real Madrid için gemileri yaktı!

Arjantinli milli futbolcu Enzo Fernández, önümüzdeki yaz Chelsea'den ayrılmakta kararlı.



Chelsea Menajeri Liam Rosenior, geçtiğimiz hafta Enzo Fernandez'i FA Cup'ta Port Vale ve Premier League'de Manchester City maçlarının kadrosundan çıkardığını açıkladı. Rosenior, bu kararını, teknik direktörün "sınırı aştığını" düşündüğü oyuncunun son açıklamalarıyla gerekçelendirdi.



"MADRID'İ ÇOK SEVERİM"



25 yaşındaki oyuncu, "Luzo TV" kanalına verdiği röportajda, Avrupa'da yaşamak için tercih ettiği şehir sorusuna yanıt olarak, "Eşime her zaman, Avrupa'da yaşamak için bir şehir seçmem gerekirse, Madrid'i çok sevdiğimi söylerim çünkü yaşam tarzı ve her şeyiyle Buenos Aires'e benziyor". demişti.



"REAL MADRID İÇİN TALEPTE BULUNDU"



İspanyol "El Chiringuito" programına göre, Enzo gelecek sezon Real Madrid'e transfer olacağına dair ipucu vermekle kalmadı, aynı zamanda kesin bir tavır da sergiledi. İspanyol program, Enzo'nun Real Madrid'e transferini kolaylaştırmak amacıyla önümüzdeki yaz Chelsea'den ayrılmak için resmi bir talepte bulunduğunu belirtti.



"El Chiringuito", en büyük engelin, Enzo'nun ayrılmasına izin vermek için Chelsea'nin talep edeceği ve 150 milyon Euro'ya ulaşabilecek olan transfer ücreti olacağını açıkladı.



CHELSEA 121 MİLYON EURO'YA ALDI



Chelsea, 25 yaşındaki Arjantinli orta saha oyuncusunu Ocak 2023'te tam 121 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek Benfica'dan transfer etmiş ve 2032'ye kadar sözleşme imzalamıştı.



SEZON PERFORMANSI



Chelsea'de bu sezon 46 maçta süre bulan Enzo Fernandez, 12 gol attı ve 6 asist yaptı.



