07 Nisan
Real Madrid-Bayern Munih
22:00
07 Nisan
Sporting CP-Arsenal
22:00
07 Nisan
Bandırmaspor-Sarıyer
0-0
07 Nisan
Hatayspor-A.Demirspor
4-0
07 Nisan
Manisa FK-Pendikspor
17:00
07 Nisan
Arca Çorum FK-Bodrum FK
20:00
07 Nisan
Wrexham-Southampton
22:00

Chelsea'de Enzo krizi: Real Madrid için gemileri yaktı!

Chelsea'de kriz çıkaran ve kadro dışı bırakılan Enzo Fernandez, kulüp yönetimine Real Madrid'e gitmek için baskı yapmaya başladı.

calendar 07 Nisan 2026 14:51
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Arjantinli milli futbolcu Enzo Fernández, önümüzdeki yaz Chelsea'den ayrılmakta kararlı.

Chelsea Menajeri Liam Rosenior, geçtiğimiz hafta Enzo Fernandez'i FA Cup'ta Port Vale ve Premier League'de Manchester City maçlarının kadrosundan çıkardığını açıkladı. Rosenior, bu kararını, teknik direktörün "sınırı aştığını" düşündüğü oyuncunun son açıklamalarıyla gerekçelendirdi.

"MADRID'İ ÇOK SEVERİM"

25 yaşındaki oyuncu, "Luzo TV" kanalına verdiği röportajda, Avrupa'da yaşamak için tercih ettiği şehir sorusuna yanıt olarak, "Eşime her zaman, Avrupa'da yaşamak için bir şehir seçmem gerekirse, Madrid'i çok sevdiğimi söylerim çünkü yaşam tarzı ve her şeyiyle Buenos Aires'e benziyor". demişti.

"REAL MADRID İÇİN TALEPTE BULUNDU"

İspanyol "El Chiringuito" programına göre, Enzo gelecek sezon Real Madrid'e transfer olacağına dair ipucu vermekle kalmadı, aynı zamanda kesin bir tavır da sergiledi. İspanyol program, Enzo'nun Real Madrid'e transferini kolaylaştırmak amacıyla önümüzdeki yaz Chelsea'den ayrılmak için resmi bir talepte bulunduğunu belirtti.

"El Chiringuito", en büyük engelin, Enzo'nun ayrılmasına izin vermek için Chelsea'nin talep edeceği ve 150 milyon Euro'ya ulaşabilecek olan transfer ücreti olacağını açıkladı.

CHELSEA 121 MİLYON EURO'YA ALDI

Chelsea, 25 yaşındaki Arjantinli orta saha oyuncusunu Ocak 2023'te tam 121 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek Benfica'dan transfer etmiş ve 2032'ye kadar sözleşme imzalamıştı.

SEZON PERFORMANSI

Chelsea'de bu sezon 46 maçta süre bulan Enzo Fernandez, 12 gol attı ve 6 asist yaptı.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
