07 Nisan
Real Madrid-Bayern Munih
22:00
07 Nisan
Sporting CP-Arsenal
22:00
07 Nisan
Bandırmaspor-Sarıyer
0-0
07 Nisan
Hatayspor-A.Demirspor
4-0
07 Nisan
Manisa FK-Pendikspor
17:00
07 Nisan
Arca Çorum FK-Bodrum FK
20:00
07 Nisan
Wrexham-Southampton
22:00

Galatasaray'a Gabriel Sara müjdesi!

Galatasaray'da kritik Göztepe maçı öncesi Gabriel Sara, son antrenmana çıktı ve ağrılarına karşın oynayabilecek duruma geldi.

calendar 07 Nisan 2026 15:29
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'a Gabriel Sara müjdesi!
Galatasaray'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, zorlu Göztepe maçı öncesi takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Brezilya'dan sakat dönen ve MR tetkiklerinde sol ayak bilek iç-ön yan bağlarında hasar ve kemikte ödem tespit edilen Sara, Trabzonspor maçında forma giyememişti. Yıldız orta saha, azalan ağrıları sonrası büyük bir fedakarlık yaparak kritik maçta süre alabilecek duruma geldi.

Trabzonspor maçında Teknik heyete "Oynamaya hazırım" mesajı veren ve son antrenmana çıkan tecrübeli futbolcunun bu özverili tutumu, teknik direktör Okan Buruk'u da ilk 11 tercihi öncesi oldukça rahatlattı.

İŞTE GABRIEL SARA'NIN 2025/2026 SEZONU KARNESİ

Galatasaray orta sahasının vazgeçilmez ismi olan 26 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, bu sezon 39 resmi maçta 6 gol atıp 3 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
