Maguire'den fedakarlık! Maaşında indirme gitti!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Harry Maguire, yeni sözleşme için maaşında indirime gitmeyi kabul etti.



The Times'ta yer alan habere göre; deneyimli savunmacı, kulüpte kalmak adına yıllık ücretinde fedakarlık yaptı. Daha önce haftalık 190 bin sterlin kazanan Maguire'ın, yeni sözleşme kapsamında daha düşük bir maaşa imza attığı belirtildi.



Manchester United, 33 yaşındaki futbolcuyla 1 yıllık yeni sözleşme imzaladığını ve anlaşmada 1 yıl opsiyon bulunduğunu resmi olarak duyurmuştu.



PERFORMANSI



Tecrübeli stoper, bu sezon Premier Lig'de 18 maçta forma giyerken 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.



