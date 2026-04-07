07 Nisan
Real Madrid-Bayern Munih
22:00
07 Nisan
Sporting CP-Arsenal
22:00
07 Nisan
Bandırmaspor-Sarıyer
0-0
07 Nisan
Hatayspor-A.Demirspor
4-0
07 Nisan
Manisa FK-Pendikspor
1-089'
07 Nisan
Arca Çorum FK-Bodrum FK
20:00
07 Nisan
Wrexham-Southampton
22:00

Maguire'den fedakarlık! Maaşında indirme gitti!

Harry Maguire, Manchester United ile yeni bir sözleşme imzalamak için maaşında indirim yapmayı kabul etti.

calendar 07 Nisan 2026 17:22
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Harry Maguire, yeni sözleşme için maaşında indirime gitmeyi kabul etti.

The Times'ta yer alan habere göre; deneyimli savunmacı, kulüpte kalmak adına yıllık ücretinde fedakarlık yaptı. Daha önce haftalık 190 bin sterlin kazanan Maguire'ın, yeni sözleşme kapsamında daha düşük bir maaşa imza attığı belirtildi.

Manchester United, 33 yaşındaki futbolcuyla 1 yıllık yeni sözleşme imzaladığını ve anlaşmada 1 yıl opsiyon bulunduğunu resmi olarak duyurmuştu.

PERFORMANSI

Tecrübeli stoper, bu sezon Premier Lig'de 18 maçta forma giyerken 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
