07 Nisan
Real Madrid-Bayern Munih
22:00
07 Nisan
Sporting CP-Arsenal
22:00
07 Nisan
Bandırmaspor-Sarıyer
0-0
07 Nisan
Hatayspor-A.Demirspor
4-0
07 Nisan
Manisa FK-Pendikspor
2-0
07 Nisan
Arca Çorum FK-Bodrum FK
1-1DA
07 Nisan
Wrexham-Southampton
22:00

Servet Çetin: ''Son paslarda sıkıntı yaşadık''

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Bandırmaspor ile 0-0 berabere kalan Sarıyer'de teknik direktör Servet Çetin açıklamalarda bulundu.

07 Nisan 2026 18:58
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Servet Çetin: ''Son paslarda sıkıntı yaşadık''
Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Bandırmaspor ile 0-0 berabere kalan Sarıyer'de teknik direktör Servet Çetin maçın başından sonuna kadar istedikleri her şeyi yaptıklarını dile getirdi.

Çetin, deplasman takımı olarak çok doğru oynadıklarını belirterek, "Pozisyonlar bulduk, bugün kazanabilirdik. Son paslarda sıkıntı yaşamayıp 1 gol bulsaydık Bandırmaspor kalesine doğru daha fazla alan bulacaktık. Alt sıralardan kurtulmak için deplasmanda 1 puan almak önemli. Oyucularımı tebrik ediyorum. Rakibimize çok net pozisyon vermedik. Kazansaydık daha iyi olacaktı ama 1 puan da bizim için çok önemliydi." diye konuştu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
