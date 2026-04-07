Servet Çetin: ''Son paslarda sıkıntı yaşadık''

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Bandırmaspor ile 0-0 berabere kalan Sarıyer'de teknik direktör Servet Çetin maçın başından sonuna kadar istedikleri her şeyi yaptıklarını dile getirdi.



Çetin, deplasman takımı olarak çok doğru oynadıklarını belirterek, "Pozisyonlar bulduk, bugün kazanabilirdik. Son paslarda sıkıntı yaşamayıp 1 gol bulsaydık Bandırmaspor kalesine doğru daha fazla alan bulacaktık. Alt sıralardan kurtulmak için deplasmanda 1 puan almak önemli. Oyucularımı tebrik ediyorum. Rakibimize çok net pozisyon vermedik. Kazansaydık daha iyi olacaktı ama 1 puan da bizim için çok önemliydi." diye konuştu.



