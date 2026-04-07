Flick'ten Yamal açıklaması: 'Onu koruyacağım'

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Lamine Yamal'ın Atletico Madrid maçının ardından yaşadığı öfke hakkında açıklamalarda bulundu.
La Liga'nın 30. haftasında Atletico Madrid'i 2-1 mağlup eden Barcelona'da genç yıldız Yamal'ın maç sonundaki tavırları dikkat çekmişti. 87. dakikada Robert Lewandowski'nin attığı galibiyet golüne sevinmeyen Yamal, bitiş düdüğünün ardından doğrudan soyunma odası tüneline yöneldi.
Alman teknik adam, genç oyuncunun tepkisini değerlendirirken şu ifadeleri kullandı:
"Cumartesi günü de söyledim, elinden gelen her şeyi denedi. Topla buluştu, oyuncular yer değiştirdi… Lamine henüz 18 yaşında ve inanılmaz bir oyuncu. Bazen maçı tekrar izlediğinizde yaptıklarının ne kadar özel olduğunu görüyorsunuz. Ama genç bir oyuncu ve bazen oyundan alındığında ya da gol atamadığında sinirlenebiliyor."
"ONU KORUYACAĞIM"
Flick, genç futbolcuya destek verdiğini vurgulayarak, "Gol atamadığında bu onu rahatsız edebilir. Ancak bu onun ne kadar tutkulu bir oyuncu olduğunu gösteriyor. Doğru yolda ve biz de gelişmesi için ona uygun ortamı sağlıyoruz. Her yaptığı büyütülmemeli. Ona hata yapabileceğini ve onu koruyacağımı söyledim. Gelecekte en iyi oyunculardan biri olacak, belki de en iyisi" dedi.
GERGİNLİĞİN NEDENİ ORTAYA ÇIKTI
İspanyol basınından Mundo Deportivo'nun haberine göre; Yamal'ın maç sırasında sinirlenmesinin nedeni, kaleci antrenörü Jose Ramon de la Fuente'nin kendisine yaptığı uyarı oldu. Yardımcı antrenörün, genç oyuncunun pas yerine şut tercihine tepki gösterdiği ve bu durumun Yamal'ı kızdırdığı aktarıldı.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Galatasaray'a stadyumdan 200 milyon Euro!
-
9
Kerem Aktürkoğlu'nun avukatından açıklama!
-
8
Hoffenheim'den Ozan Kabak kararı!
-
7
Antonio Conte: "Federasyon başkanı olsam beni seçerdim!"
-
6
Galatasaray kenetlendi: "Derbiyi bırak, Göztepe'ye bak"
-
5
Sacha Boey yerine transfer!
-
4
Şampiyonlar Ligi'nde şahane 2 maç!
-
3
İşte Yasin Kol'a verilen derbi notu!
-
2
Trabzonspor-Galatasaray derbisi sonrası ceza yağmuru kapıda!
-
1
TFF'den yabancı kuralı için yeni karar!
- 18:38 VakıfBank'tan final serisine net başlangıç!
- 18:22 Vinicius Junior'dan Xabi Alonso itirafı: "Zor bir dönemdi"
- 18:12 Bursaspor - Ankara Demirspor maçı Eskişehir'de oynanacak
- 17:55 Bekir İrtegün: ''Herkese moral oldu''
- 17:52 Eintracht Frankfurt'ta Can Uzun krizi!
- 17:39 Flick'ten Yamal açıklaması: "Onu koruyacağım"
- 17:37 Mustafa Gürsel'den deplasman açıklaması
- 17:22 Maguire'den fedakarlık! Maaşında indirme gitti!
- 16:35 İşte Galatasaray'ın Göztepe kadrosu!
- 16:31 Bandırmaspor - Sarıyer maçında gol yok
- 16:27 Hatayspor'dan bu sezon ilk galibiyet!
- 16:14 Mircea Lucescu'dan üzücü haberler
- 16:13 Luis Enrique: "Bu maçın favorisi yok"
- 16:02 David Ginesta Montes'ten Macaristan maçı için açıklama
- 15:55 Aaron Ramsey'den futbola veda
- 15:47 Adis Jahovic: "Icardi oynasın, Göztepe için daha iyi"
- 15:41 Zeki Çelik için İtalya'da dev yarış!
- 15:29 Galatasaray'a Gabriel Sara müjdesi!
- 15:02 Joao Cancelo'dan geleceği için açıklama
- 14:51 Chelsea'de Enzo krizi: Real Madrid için gemileri yaktı!
- 14:41 Beşiktaş'ta kanatlar sessiz kaldı
- 14:33 Jonathan Rowe: "Premier Lig'e dönmek istiyorum"
- 14:15 Çaykur Rizespor'dan sakatlık açıklaması!
- 14:12 Karşıyaka'da Berat Şahin'e Fransız kancası
- 13:56 Beşiktaş'tan Ndidi için sakatlık açıklaması
- 13:49 Mourinho için ortalığı karıştıran hamle!
- 13:43 Mourinho: "Bazılarını satmak için oynatıyorum!"
- 13:23 Newcastle United'a Osimhen önerisi
- 13:12 Antonio Conte: "Federasyon başkanı olsam beni seçerdim!"
- 13:01 Wilfried Singo'ya Napoli kancası
- 12:43 Manchester United'da Maguire imzayı attı
- 12:40 Karşıyaka, final gibi maça çıkacak
- 12:35 Altınordu, ligde 4'te 4 peşinde
- 12:29 Stanimir Stoilov, Galatasaray'a karşı puan istiyor
- 12:27 Cam Payne, en az 2 hafta sahalardan uzak kalacak
- 12:26 Giannis'in sezonu tamamlama isteğinin nedeni ortaya çıktı
- 12:25 Cade Cunningham'ın playofflar öncesinde sahalara dönmesi bekleniyor
- 12:24 Kayserispor - Fenerbahçe maçının bilet fiyatları açıklandı
- 12:22 Michael Malone, North Carolina'nın yeni başantrenörü oluyor
- 12:20 Bulls, Arturas Karnisovas ve Marc Eversley ile yollarını ayırdı
- 12:19 Wemby'nin kaburga sakatlığı, sezon ödüllerini riske soktu
- 12:17 Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nda "Türk finali" peşinde
- 12:14 Nando de Colo açıkladı: "Bırakıyorum"
- 12:09 ÇBK Mersin için Avrupa'da kupa senaryoları!
- 12:05 Galatasaray MCT Technic'te hedef seriyi eşitlemek!
- 11:59 Barcelona, ligde şampiyonluğa yürüyor
- 11:54 Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde kritik fikstür!
- 11:50 Kayserispor'da Fenerbahçe maçı öncesi kaleci değişikliği
- 11:49 Trabzonspor'da sıradaki hedefi Alanyaspor
- 11:46 Galatasaray Daikin, Avrupa'da ilk kupası için sahne alacak!
- 11:40 UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı
- 11:36 Anadolu Efes, Partizan'ı ağırlıyor
- 11:31 Galatasaray'dan Göztepe'ye karşı büyük üstünlük
- 11:24 Şampiyonlar Ligi'nde şahane 2 maç!
- 11:16 Sakaryaspor, Ümraniyespor deplasmanında
- 11:11 Kolej basketbolunun en güçlü efsanesi bugün yıkıldı - Michigan Kazandı
- 11:07 Fenerbahçe - VakıfBank: Final serisi başlıyor
- 11:03 Galatasaray, CEV Kupası'nda şampiyonluk için sahada!
- 11:00 Göztepe'de Galatasaray öncesi üç eksik
- 10:55 Galatasaray'da Göztepe öncesi iki eksik!
Vinicius Junior'dan Xabi Alonso itirafı: "Zor bir dönemdi"
Eintracht Frankfurt'ta Can Uzun krizi!
Flick'ten Yamal açıklaması: "Onu koruyacağım"
Maguire'den fedakarlık! Maaşında indirme gitti!
Luis Enrique: "Bu maçın favorisi yok"
Joao Cancelo'dan geleceği için açıklama
Chelsea'de Enzo krizi: Real Madrid için gemileri yaktı!
Jonathan Rowe: "Premier Lig'e dönmek istiyorum"
Antonio Conte: "Federasyon başkanı olsam beni seçerdim!"
Manchester United'da Maguire imzayı attı
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|27
|20
|4
|3
|63
|20
|64
|2
|Fenerbahçe
|28
|18
|9
|1
|62
|28
|63
|3
|Trabzonspor
|28
|19
|6
|3
|55
|30
|63
|4
|Beşiktaş
|28
|15
|7
|6
|49
|32
|52
|5
|Göztepe
|27
|12
|10
|5
|32
|20
|46
|6
|Başakşehir
|28
|12
|8
|8
|44
|30
|44
|7
|Samsunspor
|27
|8
|12
|7
|31
|33
|36
|8
|Kocaelispor
|28
|9
|7
|12
|23
|32
|34
|9
|Gaziantep FK
|28
|8
|10
|10
|37
|47
|34
|10
|Alanyaspor
|28
|6
|14
|8
|34
|33
|32
|11
|Konyaspor
|28
|7
|10
|11
|33
|41
|31
|12
|Rizespor
|27
|7
|9
|11
|33
|38
|30
|13
|Antalyaspor
|28
|7
|7
|14
|28
|43
|28
|14
|Kasımpaşa
|28
|6
|9
|13
|25
|38
|27
|15
|Gençlerbirliği
|28
|6
|7
|15
|28
|39
|25
|16
|Kayserispor
|28
|4
|11
|13
|21
|50
|23
|17
|Eyüpspor
|28
|5
|7
|16
|19
|41
|22
|18
|Karagümrük
|28
|5
|5
|18
|26
|48
|20