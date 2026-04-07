07 Nisan
Real Madrid-Bayern Munih
22:00
07 Nisan
Sporting CP-Arsenal
22:00
07 Nisan
Bandırmaspor-Sarıyer
0-0
07 Nisan
Hatayspor-A.Demirspor
4-0
07 Nisan
Manisa FK-Pendikspor
1-089'
07 Nisan
Arca Çorum FK-Bodrum FK
20:00
07 Nisan
Wrexham-Southampton
22:00

Mustafa Gürsel'den deplasman açıklaması

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında oynanan Bandırmaspor - Sarıyer maçının ardından iki teknik adamda açıklamalarda bulundu.

calendar 07 Nisan 2026 17:37 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2026 18:50
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında konuk ettiği SMS Grup Sarıyer ile 0-0 berabere kalan Bandırmaspor'da teknik direktör Mustafa Gürsel, "Her hafta puan sıralamasındaki yerimizi kontrol ederek son dakikaya kadar hedefimizi kovalayacağız." dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Gürsel, son dönemdeki tüm maçlarında puan ya da puanlar aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Her hafta düşündüğümüz gibi güzel geçerse play-off'un içinde bitiririz. Ama maçlarımız kolay değil, ligin çok sonuna bakmadan artık bu maç da bitti. Tamamen Bodrum maçına odaklanacağız. Arka arkaya yolculuk yapacağız, takımı en iyi şekilde dinlendirip Bodrum'da sahaya çıkacağız. Yine elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bakalım inşallah oradan da puan ya da puanlarla döneriz. Her hafta puan sıralamasındaki yerimizi kontrol ederek son dakikaya kadar hedefimizi kovalayacağız. Herkese çok teşekkür ediyorum. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Kendi sahamızda 3 puan kazanmak isterdik ama olmadı."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
