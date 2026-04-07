07 Nisan
Real Madrid-Bayern Munih
22:00
07 Nisan
Sporting CP-Arsenal
22:00
07 Nisan
Bandırmaspor-Sarıyer
0-0
07 Nisan
Hatayspor-A.Demirspor
4-0
07 Nisan
Manisa FK-Pendikspor
17:00
07 Nisan
Arca Çorum FK-Bodrum FK
20:00
07 Nisan
Wrexham-Southampton
22:00

Zeki Çelik için İtalya'da dev yarış!

Juventus ve Inter, Roma ile sözleşmesi bitecek milli futbolcu Zeki Çelik ile ilgileniyor. 29 yaşındaki futbolcu, Türkiye'den Galatasaray'ın da gündemine gelmişti.

07 Nisan 2026 15:41 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2026 15:44
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Roma ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Zeki Çelik ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.

JUVENTUS VE INTER

Roma'nın kadrosunda tutmak istediği ancak henüz yeni sözleşme için anlaşma sağlayamadığı Zeki Çelik ile Juventus ve Inter ilgileniyor.

ARADA FARK VAR

Roma ile yeni sözleşme görüşmelerinde bulunan Zeki Çelik, İtalyan ekibinden senelik 4 milyon euro istiyor. Roma ise Zeki Çelik için 2.5 milyon euro'nun üzerine çıkmak istemiyor.

İtalya'nın iki önemli ekibi Juventus ve Inter, Roma ile yeni sözleşme için anlaşma sağlanamaması durumunda Zeki Çelik için harekete geçmeyi planlıyor.

GALATASARAY'IN GÜNDEMİNE GELDİ

Zeki Çelik, Türkiye'den Galatasaray'ın da transfer gündemine gelmişti.

Roma'da bu sezon 38 maçta süre bulan Zeki Çelik, 1 gol attı ve 4 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
