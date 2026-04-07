Zeki Çelik için İtalya'da dev yarış!

Roma ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Zeki Çelik ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.



JUVENTUS VE INTER



Roma'nın kadrosunda tutmak istediği ancak henüz yeni sözleşme için anlaşma sağlayamadığı Zeki Çelik ile Juventus ve Inter ilgileniyor.



ARADA FARK VAR



Roma ile yeni sözleşme görüşmelerinde bulunan Zeki Çelik, İtalyan ekibinden senelik 4 milyon euro istiyor. Roma ise Zeki Çelik için 2.5 milyon euro'nun üzerine çıkmak istemiyor.



İtalya'nın iki önemli ekibi Juventus ve Inter, Roma ile yeni sözleşme için anlaşma sağlanamaması durumunda Zeki Çelik için harekete geçmeyi planlıyor.



GALATASARAY'IN GÜNDEMİNE GELDİ



Zeki Çelik, Türkiye'den Galatasaray'ın da transfer gündemine gelmişti.



Roma'da bu sezon 38 maçta süre bulan Zeki Çelik, 1 gol attı ve 4 asist yaptı.



