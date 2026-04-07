07 Nisan
Real Madrid-Bayern Munih
22:00
07 Nisan
Sporting CP-Arsenal
22:00
07 Nisan
Bandırmaspor-Sarıyer
14:30
07 Nisan
Hatayspor-A.Demirspor
14:30
07 Nisan
Manisa FK-Pendikspor
17:00
07 Nisan
Arca Çorum FK-Bodrum FK
20:00
07 Nisan
Wrexham-Southampton
22:00

Trabzonspor'da sıradaki hedefi Alanyaspor

Süper Lig'in 29. haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk olacak Trabzonspor, dış sahadaki başarısını sürdürerek şampiyonluk yolunda bir engeli daha aşmanın mücadelesini verecek.

calendar 07 Nisan 2026 11:49
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk olacak şampiyonluk adaylarından Trabzonspor, dış sahadaki başarılı sonuçlarıyla da dikkati çekiyor.

Ligde geride kalan 28 haftada topladığı 63 puanla bir maçı eksik lider Galatasaray'ın 1 puan, aynı puana sahip Fenerbahçe'nin de averajla gerisinde üçüncü sırada yer alan bordo-mavililer, dış sahada ise 32 puan ile en fazla puan toplayan takımın konumunda bulunuyor.

Karadeniz ekibi, 11 Nisan Cumartesi günü Corendon Alanyaspor karşısında dış sahadaki başarısını sürdürerek şampiyonluk yolunda bir engeli daha aşmanın mücadelesini verecek.

İç sahadan 1 puan daha fazla topladı

Trabzonspor, ligde deplasmanda oynadığı 14 karşılaşmada 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 32 puan elde etti.

Bordo-mavili takım, iç sahada ise 14 müsabakada 9 galibiyet, 4 beraberlik, 1 yenilgi ile 31 puan elde ederek dış saha puanının 1 puan daha az topladı.

106 gündür bileği bükülmüyor

Trabzonspor, ligde son deplasman yenilgisini 106 gün önce Gençlerbirliği karşısında 4-3'lük sonuçla aldı.

İlk yarının son haftasında oynanan karşılaşmada aldığı mağlubiyetin ardından Karadeniz ekibi, son 6 dış saha maçında 5 galibiyet, 1 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi.

Bordo-mavililer, son 4 deplasman maçından galibiyetle ayrıldı.

Galibiyet serisini 7'ye çıkarma hesapları

Galatasaray galibiyetiyle ligde 161 hafta sonra art arda 6 maçlık galibiyet serisi yakalayan Trabzonspor, Corendon Alanyaspor'u da mağlup ederek seriyi 7 maça çıkarmanın hesaplarını yapıyor.

Ligde Gaziantep FK'yı 2-1, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ve Zecorner Kayserispor'u 3-1, Çaykur Rizespor ve İkas Eyüpspor'u 1-0, Galatasaray'ı 2-1 yenen bordo-mavili takım, teknik direktör Abdullah Avcı ile şampiyonluk yaşadığı 2021-2022 sezonunun 8 ile 15. haftaları arasındaki 8 maç art arda kazanma serisine 1 adım daha yaklaşmak istiyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.