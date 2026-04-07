Wilfried Singo'ya Napoli kancası

Galatasaray'ın sezon başında Monaco'dan 30 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Wilfried Singo'ya İtalya'dan talip çıktı.
İtalya'dan Il Mattino'nun haberine göre Napoli; yeni sezon kadro planlaması kapsamında Fildişi Sahilli oyuncuyu listesine aldı. Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna'nın transfer hedefleri arasında Singo'nun da bulunduğu belirtildi.
Sarı-kırmızılı formayla sergilediği performansla dikkat çeken 2000 doğumlu oyuncunun, birçok kulübün ilgisini çektiğinin altı çizildi.
BU SEZON 23 MAÇTA OYNADI
Galatasaray'da bu sezon 23 resmi maçta forma giyen Singo, 2 gol attı ve 3 asistlik katkı sağladı.
