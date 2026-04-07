Mourinho: 'Bazılarını satmak için oynatıyorum!'

Portekiz Ligi'nde şampiyonluk mücadelesinden kopan Benfica, Casa Pia karşısında aldığı 1-1'lik beraberlikle ağır bir yara alırken, maçın ardından teknik direktör Jose Mourinho'nun sözleri damga vurdu.



Puan kaybının ardından oldukça sinirli olduğu gözlenen Portekizli çalıştırıcı, hem oyuncularını hem de maçın hakemini topa tuttu. Oyuncularının tavrını "lakayıtlık" olarak nitelendiren Mourinho, takımda bir daha forma vermek istemediği isimler olduğunu açıkça dile getirdi.



"FUTBOLU SOLUMAYANLAR VAR"



"Şunu açıkça söyleyebilirim: Biz bugün sadece iki puan kaybetmedik, şampiyonluk mücadelesi için sahip olduğumuz son şansları da yitirdik. İkincilik koltuğu için bile ipler artık kendi elimizde değil. İlk yarıyı hiç beğenmedim; devre arasında taktiksel olarak neleri değiştirmemiz gerektiğini anlattım. Çünkü takımda öyle isimler var ki, sanki futbolla yatıp kalkmıyorlar, futbolu solumuyorlar... Bazen gerçekleri unutuyor gibiler. Devre arasında onlara biraz matematik yaptım. Bu maçı kazanamazsak şampiyonluk hayalimizin biteceğini ve ikincilik için bile başkalarına bağımlı hale geleceğimizi net bir şekilde anlattım."



"HAKEMİ KINIYORUM!"



"Maçı kazanmaya yetecek kadar oynadık ama bazen böyle maçlar olur. Sadece berabere kalmak isteyen takımlara karşı oynarsınız. Rakiplerimi kınamıyorum; küme düşmemek ve bir puan almak için açlıkla oynamaları normal. Ben buna izin veren hakemi kınıyorum. Böyle bir maçta altı dakika uzatma veren o beyefendiyi kınıyorum. Derinden hayal kırıklığına uğradım; sahadaki üç takımı da (iki takım ve hakem üçlüsü) beğenmedim. Casa Pia bir puan için savaştı. Hakem sonuca doğrudan etki etmedi belki ama kötü bir maç yöneterek oyunun akışını bozdu. Benfica olarak 1-0 öndeyken yapmamanız gereken bir lakayıtlık yüzünden maçı ve şampiyonluğu elden kaçırdık."



"BAZILARI HAYATI ÇOK HAFİFE ALIYOR"



"Benfica bizden sadece maçlara ve lige odaklanmamızı istiyor ama bu ligi etkileyen devasa dış faktörler var. Gerçeklerin arkasına saklanmayalım. Takımda kötü ya da saygısız insan yok ama mesele karakter yapısı... Bazıları banka hesabından veya kazandığı kupalardan bağımsız olarak hala başarıya açken, bazıları sanki bu hayatı çok hafife alıyor. Bu durum beni çok üzüyor."



"SADECE PİYASA DEĞERLERİ DÜŞMESİN DİYE OYNATIYORUM"



"Net söylüyorum; artık sahada görmek istemediğim bazı oyuncularım var. Artık formayı giymelerini istemiyorum ama onlar bu kulübün varlıkları. Onları satmak istesem bile, piyasa değerlerini korumak zorundayım. Sırf satılmaları daha kolay olsun diye onları sahaya sürüyorum."



ZİRVENİN 7 PUAN UZAĞINDA



Portekiz Ligi'nde 3. sırada yer alan namağlup Benfica, lider Porto'nun bitime 6 hafta kala 7 puan gerisinde kaldı.



