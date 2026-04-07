07 Nisan
Real Madrid-Bayern Munih
22:00
07 Nisan
Sporting CP-Arsenal
22:00
07 Nisan
Bandırmaspor-Sarıyer
0-0
07 Nisan
Hatayspor-A.Demirspor
4-0
07 Nisan
Manisa FK-Pendikspor
1-087'
07 Nisan
Arca Çorum FK-Bodrum FK
20:00
07 Nisan
Wrexham-Southampton
22:00

Bekir İrtegün: ''Herkese moral oldu''

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Atakaş Hatayspor ile Adana Demirspor kozlarını paylaştı. Maç sonu iki teknik adamda açıklamalarda bulundu.

calendar 07 Nisan 2026 17:55
Haber: AA
Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında sahasında Adana Demirspor'u 4-0 yenen Atakaş Hatayspor'da teknik direktör Bekir İrtegün "Oyuncularımı eforlarından dolayı tebrik ediyorum. Tekrar puan almak için her maça çıkacağız." dedi.

İrtegün, Sarıseki Fuat Tosyalı Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, uzun bir aradan sonra galibiyet yaşadıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Sezonun diğer maçlarında da galibiyet için çabalayacaklarını belirten İrtegün, "Oyuncularımı eforlarından dolayı tebrik ediyorum. Tekrar puan almak için her maça çıkacağız. Bugün bizim adımıza güzel bir gün oldu. 10 kişiyle net bir skor, herkese moral oldu. Herkesi tebrik ediyorum." diye konuştu.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Kubilayhan Yücel de Hatayspor'u galibiyetten dolayı kutladı.

İstedikleri gibi bir maç oynayamadıklarını vurgulayan Yücel, "Bugün istediğimiz oyunu sergileyemedik. Çok iyi futbol oynayamadık. Maçın olumlu yönü sadece taraftarlarımızın fedakarca gelip bizleri desteklemesiydi. Ben onlardan da mağlubiyet için özür diliyorum." ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
