07 Nisan
Real Madrid-Bayern Munih
22:00
07 Nisan
Sporting CP-Arsenal
22:00
07 Nisan
Bandırmaspor-Sarıyer
0-0
07 Nisan
Hatayspor-A.Demirspor
4-0
07 Nisan
Manisa FK-Pendikspor
1-087'
07 Nisan
Arca Çorum FK-Bodrum FK
20:00
07 Nisan
Wrexham-Southampton
22:00

Bandırmaspor - Sarıyer maçında gol yok

1. Lig'de Bandırmaspor ile Sarıyer arasında oynanan maçta gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

calendar 07 Nisan 2026 16:31 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2026 16:41
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: X.com
1. Lig'in 34. haftasında Bandırmaspor, sahasında Sarıyer'i ağırladı.

Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçta gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

Bu sonucun ardından Bandırmaspor 52, Sarıyer 43 puana yükseldi.

Bandırmaspor, ligin gelecek haftasında Bodrum FK deplasmanına gidecek. Sarıyer, sahasında Hatayspor'u ağırlayacak.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Haydar Avcı, Arif Dilmeç

Bandırmaspor: Arda Özçimen, Hikmet Çiftçi, Fall (Dk. 79 Enes Çinemre), Kehinde (Dk. 46 Ndongala), Muhammed Gümüşkaya, Abdulkadir Parmak (Dk. 37 Amaral), Kerim Alıcı (Dk. 80 Oğuz Ceylan), Badji (Dk. 80 Mucahit Albayrak), Atınç Nukan, Enes Aydın, Mulumba

SMS Grup Sarıyer: Mert Furkan Bayram, Eşref Korkmazoğlu, Traore (Dk. 71 Hasan Yeşilyurt), Dembele (Dk. 90 Ömer Bayram), Metehan Mert, Caner Osmanpaşa, Oğuzhan Yılmaz, Poko (Dk. 90 Aytaç Kara), Camara (Dk. 80 Enver Kulasın), Silva, Eze (Dk. 80 Batuhan Kör)

Sarı kartlar: Dk. 7 Abdulkadir Parmak (Bandırmaspor), Dk. 65 Eşref Korkmazoğlu (SMS Grup Sarıyer)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
