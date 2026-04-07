Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 7 Nisan 2026

7 Nisan Salı bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 7 Nisan Salı günün maçları listesi...

7 NISAN GÜNÜN MAÇLARI

1. Lig

14:30 Bandırmaspor-Sarıyer (TRT Spor)

14:30 Hatayspor-Adana Demirspor (TRT Tabii Spor 6)

17:00 Manisa FK-Pendikspor (TRT Spor)

20:00 Çorum FK-Bodrum FK (TRT Spor)

UEFA Şampiyonlar Ligi - Çeyrek Final

22:00 Sporting CP-Arsenal (TRT Tabii Spor 1)

22:00 Real Madrid-Bayern Münih (TRT Tabii Spor)

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final mücadelesi kapsamında Real Madrid - Bayern Münih karşı karşıya gelecek. Mücadele 7 Nisan Salı günü saat 22.00'de Tabii Spor ekranlarında olacak.