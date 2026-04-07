Haber Tarihi: 07 Nisan 2026 17:53 -
Güncelleme Tarihi:
07 Nisan 2026 17:53
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 7 Nisan 2026
Bugün (7 Nisan) kimin maçı var, hangi maç var? Bugün maç var mı, hangi maçlar var? soruları futbolsevler tarafından yakından takip ediliyor. Süper Lig, TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Serie A, Ligue 1, Championship, Portekiz Premier Lig gibi önemli liglerin yanı sıra, basketbol ve voleybol maçlarının günün spor takviminde yer alıp almadığı merak ediliyor. İşte 7 Nisan maç takvimi
7 Nisan Salı bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 7 Nisan Salı günün maçları listesi...
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, HANGİ MAÇLAR VAR?7 Nisan Salı günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 7 Nisan maç takvimi7 NISAN GÜNÜN MAÇLARI1. Lig14:30 Bandırmaspor-Sarıyer (TRT Spor)14:30 Hatayspor-Adana Demirspor (TRT Tabii Spor 6)17:00 Manisa FK-Pendikspor (TRT Spor)
20:00 Çorum FK-Bodrum FK (TRT Spor)UEFA Şampiyonlar Ligi - Çeyrek Final22:00 Sporting CP-Arsenal (TRT Tabii Spor 1)22:00 Real Madrid-Bayern Münih (TRT Tabii Spor)REAL MADRİD - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final mücadelesi kapsamında Real Madrid - Bayern Münih karşı karşıya gelecek. Mücadele 7 Nisan Salı günü saat 22.00'de Tabii Spor ekranlarında olacak.
