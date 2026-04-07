23 Nisan tatil mi? 23 Nisan 2026 resmi tatil mi?

Yorucu iş ve okul temposuna kısa bir mola vermek ve bayram coşkusunu doyasıya yaşamak isteyen milyonlarca vatandaş araştırmalarını hızlandırdı. Peki, bu yıl kutlamalar hangi gün yapılacak, kimler izinli olacak?

Kısa ve net cevap: Evet! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, kanunlarımıza göre her yıl olduğu gibi 2026 yılında da tam gün RESMİ TATİLDİR! Bu özel ve gurur dolu günde tüm Türkiye genelinde coşkulu törenler düzenlenecek, resmi kurumlarda ve okullarda bayram etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Takvimlere baktığımızda, bu yıl 23 Nisan 2026 tarihi Perşembe gününe denk gelmektedir. Perşembe günü resmi tatil uygulaması devreye gireceği için ülke genelinde birçok kurum kapalı olacaktır.

Perşembe Günü Nereler Kapalı Olacak?

Tüm resmi ve özel okullar (İlkokul, ortaokul, lise), üniversiteler ve kreşler.

Tüm kamu kurum ve kuruluşları (Valilikler, kaymakamlıklar, belediyeler vb.)

Bankalar, Borsa İstanbul, noterler, PTT şubeleri.

Kargo firmaları (Kargo şirketleri resmi tatillerde genellikle dağıtım yapmamaktadır, cuma günü mesaiye başlarlar.)

Hastanelerin poliklinik hizmetleri (Sadece acil servisler 7/24 hizmet vermeye devam edecektir.)

Aile Sağlığı Merkezleri (Sağlık Ocakları) ve eczaneler (Sadece nöbetçi eczaneler açık olacaktır.)

23 Nisan'ın Perşembe gününe denk gelmesiyle birlikte akıllara hemen o kritik soru geldi: "Acaba cuma günü de tatil edilip hafta sonuyla birleştirilir mi?"

Mevcut Durum: An itibarıyla Hükümet veya Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 24 Nisan 2026 Cuma günü için alınmış idari bir tatil kararı YOKTUR. Yani cuma günü kamu kurumları, bankalar ve okullar normal mesaisine ve eğitim öğretime devam edecektir.

Çalışanlar İçin İpucu: Perşembe günkü resmi tatilin ardından cuma günü için iş yerlerinden 1 günlük yıllık izin alabilen çalışanlar, cumartesi ve pazar gününü de sürece katarak kendilerine harika bir 4 günlük kesintisiz bahar tatili yaratabilirler!