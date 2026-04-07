Jonathan Rowe: 'Premier Lig'e dönmek istiyorum'

Bologna forması giyen Jonathan Rowe, Corriere di Bologna'ya açıklamalarda bulundu.İtalyan ekibinin yaz transfer döneminde Marsilya'dan kadrosuna kattığı Rowe,dedi.Adaptasyon sürecine değinen ve İtalyan futbolunu anlamanın kendisi için kolay olmadığını söyleyen 22 yaşındaki futbolcu," diye konuştu.Kariyerinde bir gün Premier Lig'e geri dönme hayali olduğunu söyleyen Jonathan Rowe,sözlerini sarf etti.Bologna forması altında 34 maçta süre bulan Jonathan Rowe, 6 gol attı ve 4 asist yaptı.