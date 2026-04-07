07 Nisan
Real Madrid-Bayern Munih
22:00
07 Nisan
Sporting CP-Arsenal
22:00
07 Nisan
Bandırmaspor-Sarıyer
0-0
07 Nisan
Hatayspor-A.Demirspor
4-0
07 Nisan
Manisa FK-Pendikspor
17:00
07 Nisan
Arca Çorum FK-Bodrum FK
20:00
07 Nisan
Wrexham-Southampton
22:00

Jonathan Rowe: "Premier Lig'e dönmek istiyorum"

Bologna forması giyen Jonathan Rowe, kariyerinde bir gün Premier Lig'e geri dönmek istediğini söyledi.

calendar 07 Nisan 2026 14:33
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Bologna forması giyen Jonathan Rowe, Corriere di Bologna'ya açıklamalarda bulundu.

İtalyan ekibinin yaz transfer döneminde Marsilya'dan kadrosuna kattığı Rowe, "Buraya geldiğimden beri en iyi dönemimi yaşıyorum ancak kariyerimin en iyi yılı Norwich'te Championship'te geçirdiğim son yıl olmaya devam ediyor." dedi.

Adaptasyon sürecine değinen ve İtalyan futbolunu anlamanın kendisi için kolay olmadığını söyleyen 22 yaşındaki futbolcu, "Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun beni en iyi şekilde takıma entegre etmesi biraz zaman aldı. Nedenini tam olarak bilmiyorum, belki benim görmediğim bir şey görmüştür. Ama sahada olmak için çok çalıştım ve artık birbirimizi daha iyi anlamaya başlıyoruz." diye konuştu.

Kariyerinde bir gün Premier Lig'e geri dönme hayali olduğunu söyleyen Jonathan Rowe, "Dünyanın en iyi ligi, 2021'de orada ilk kez forma giydim ve orada daha çok oynamak istemiştim. Ne zaman olacağını bilmiyorum ama kariyerimde bir gün Premier Lig'e geri dönmek istiyorum." sözlerini sarf etti.

Bologna forması altında 34 maçta süre bulan Jonathan Rowe, 6 gol attı ve 4 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
