07 Nisan
Real Madrid-Bayern Munih
22:00
07 Nisan
Sporting CP-Arsenal
22:00
07 Nisan
Bandırmaspor-Sarıyer
14:30
07 Nisan
Hatayspor-A.Demirspor
14:30
07 Nisan
Manisa FK-Pendikspor
17:00
07 Nisan
Arca Çorum FK-Bodrum FK
20:00
07 Nisan
Wrexham-Southampton
22:00

Giannis'in sezonu tamamlama isteğinin nedeni ortaya çıktı

Milwaukee Bucks'ın süper yıldızı Giannis Antetokounmpo'nun sezonun geri kalanında forma giymek istemesinin arkasındaki neden netlik kazandı.

calendar 07 Nisan 2026 12:26
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
ESPN'den Shams Charania'ya göre Antetokounmpo'nun en büyük hedefi, normal sezon sona ermeden önce kardeşleri Alex ve Thanasis ile aynı sahada yer almak.

Charania konuyla ilgili olarak, "Giannis'in bu hafta ritim kazanmaya çalıştığını öğrendim. Sezon bitmeden kardeşleriyle birlikte oynamak istiyor ve bu hedefini kulislerde oldukça net bir şekilde dile getiriyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan NBA, Bucks ile Antetokounmpo arasında oyuncunun sakatlık durumu üzerinden yaşanan anlaşmazlığı inceleme altına aldı. Yunan yıldız, 15 Mart'ta Indiana Pacers karşısında oynanan maçtan bu yana forma giymiyor.

Bucks yönetimi, oyuncunun sol dizinde hiperekstansiyon ve kemik zedelenmesi bulunduğunu belirtirken, Giannis ise maç öncesi ısınmalarda herhangi bir sınırlama olmadan yer alıyor ve kendisini sağlıklı hissettiğini ifade ediyor. Ancak playoff yarışının dışında kalan Bucks, yıldız oyuncuyu riske etmeme konusunda ısrarcı.

Giannis kısa süre önce 24 yaşındaki kardeşi Alex'in NBA'deki ilk maçını tribünden takip etmişti. Yıldız oyuncu, 31 Mart'ta Fiserv Forum'dan ayrılırken kardeşinin formasını ve maç topunu elinde tutarak, "Şu an ölebilirim" sözleriyle gurur ve mutluluğunu dile getirdi.

Kariyerinin tamamını Milwaukee'de geçiren Antetokounmpo, 2013 Draftı'nda 15. sıradan seçilmişti.

Yıldız oyuncu Ekim ayında 275 milyon dolara kadar ulaşabilecek dört yıllık yeni kontrat imzalama hakkı kazanacak. Sözleşme uzatmazsa 2026-27 sezonunun ardından serbest oyuncu olabilir veya Bucks tarafından daha önce takas edilmesi gündeme gelebilir.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
