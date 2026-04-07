07 Nisan
Real Madrid-Bayern Munih
22:00
07 Nisan
Sporting CP-Arsenal
22:00
07 Nisan
Bandırmaspor-Sarıyer
14:30
07 Nisan
Hatayspor-A.Demirspor
14:30
07 Nisan
Manisa FK-Pendikspor
17:00
07 Nisan
Arca Çorum FK-Bodrum FK
20:00
07 Nisan
Wrexham-Southampton
22:00

Karşıyaka, final gibi maça çıkacak

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde son sıralarda yer alan Karşıyaka, Büyükçekmece ile final gibi bir maça çıkacak.

07 Nisan 2026 12:40
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sezon başından beri düşme hattında yer alıp her geçen hafta kurtuluş şansı giderek azalan Karşıyaka, deplasmanda zirve ortağı Beşiktaş Gain'le başa baş mücadele vermesine rağmen 92-86 yenilmekten kurtulamadı.

Geçen hafta içi Bahçeşehir Koleji'ni eleyip Avrupa'da EuroCup'ta finale kalan, bu sezon ligde ve Avrupa'da evindeki 21 maçta sadece lider Fenerbahçe'ye yenilen Beşiktaş'ı çok zorlayan Karşıyaka son bölümde parkeden mağlubiyetle ayrıldı.

FİNAL GİBİ MAÇA ÇIKACAK

Bitime 5 hafta kala 25 maçta 5 galibiyetle kurtuluş sınırındaki 7'şer galibiyeti bulunan Bursaspor ve Aliağa Petkimspor'un 2 galibiyet gerisinde olan Karşıyaka bu hafta cumartesi günü evinde Büyükçekmece'yle tamam ya da devam niteliğinde mücadeleye çıkacak. Karşıyaka, 4 galibiyeti olan kendisi gibi düşme potasındaki Büyükçekmece'yi yenerse rakipleriyle farkı eritme fırsatı kazanıp umudunu son 4 maça taşıyacak.

Kaf-Kaf, son hafta konuk edeceği Bursaspor'u rakibi de kazanamazsa o maça kadar yakalamaya veya farkı 1 galibiyete indirmeye çalışacak. Büyükçekmece ise bu maçı kaybederse büyük oranda havlu atacak. Ligin 2 şampiyonluk, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1 Türkiye Kupası kazanan aralıksız 52 yıllık en köklü takımlarından olan Karşıyaka'da taraftarlar cumartesi günü Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nu final maçı gibi tıklım tıklım doldurmaya hazırlanıyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
