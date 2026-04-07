Karşıyaka, final gibi maça çıkacak

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sezon başından beri düşme hattında yer alıp her geçen hafta kurtuluş şansı giderek azalan Karşıyaka, deplasmanda zirve ortağı Beşiktaş Gain'le başa baş mücadele vermesine rağmen 92-86 yenilmekten kurtulamadı.



Geçen hafta içi Bahçeşehir Koleji'ni eleyip Avrupa'da EuroCup'ta finale kalan, bu sezon ligde ve Avrupa'da evindeki 21 maçta sadece lider Fenerbahçe'ye yenilen Beşiktaş'ı çok zorlayan Karşıyaka son bölümde parkeden mağlubiyetle ayrıldı.



FİNAL GİBİ MAÇA ÇIKACAK



Bitime 5 hafta kala 25 maçta 5 galibiyetle kurtuluş sınırındaki 7'şer galibiyeti bulunan Bursaspor ve Aliağa Petkimspor'un 2 galibiyet gerisinde olan Karşıyaka bu hafta cumartesi günü evinde Büyükçekmece'yle tamam ya da devam niteliğinde mücadeleye çıkacak. Karşıyaka, 4 galibiyeti olan kendisi gibi düşme potasındaki Büyükçekmece'yi yenerse rakipleriyle farkı eritme fırsatı kazanıp umudunu son 4 maça taşıyacak.



Kaf-Kaf, son hafta konuk edeceği Bursaspor'u rakibi de kazanamazsa o maça kadar yakalamaya veya farkı 1 galibiyete indirmeye çalışacak. Büyükçekmece ise bu maçı kaybederse büyük oranda havlu atacak. Ligin 2 şampiyonluk, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1 Türkiye Kupası kazanan aralıksız 52 yıllık en köklü takımlarından olan Karşıyaka'da taraftarlar cumartesi günü Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nu final maçı gibi tıklım tıklım doldurmaya hazırlanıyor.



