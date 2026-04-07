Fenerbahçe'den derbilerde büyük fark!

Fenerbahçe, bu sezon adeta derbi canavarı oldu. Sarı-lacivertliler, geçen sezon ise Jose Mourinho yönetiminde Galatasaray ile oynadığı 2 mücadeleden 1 puan çıkarırken, Beşiktaş'a karşı 2'de sıfır çekmişti. Sarı-lacivertliler, Trabzonspor'u ise 2 maçta da yenmişti.
TEDESCO İLE DEĞİŞTİ
Portekizli teknik adam yönetiminde başta derbiler olmak üzere puan tablosunun üst sıralarındaki takımlara karşı alınan kötü sonuçlar belki de şampiyonluğa mal olmuştu. Ancak Domenico Tedesco bunu tamamen değiştirdi.
İtalyan teknik adam, ligde Beşiktaş ve Trabzonspor'u her 2 mücadelede de mağlup etti. Fenerbahçe, Galatasaray ile sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynadığı derbide sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.
13 PUANLA LİDER
Sarı-lacivertliler, 4 büyüklerin kendi aralarında oynadığı maçlardan oluşan puan tablosunda, 5 maçta topladığı 13 puanla açık ara zirvede yer aldı. Galatasaray, 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 6 puan alabildi. Trabzonspor 1 kez kazandı, 2 defa berabere kalıp 2 yenilgi yaşayarak 5 puanda kaldı.
Beşiktaş ise 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle hanesine 2 puan yazdırabildi. Fenerbahçe derbilerde tek başına, diğer 3 büyük rakibi kadar puan topladı ve dev maçlara damgasını vurdu. Sarı-lacivertlilerin ligdeki son derbisi, 26 Nisan'da Aslantepe'de ezeli rakibi Galatasaray'a karşı olacak.
