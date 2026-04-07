Fenerbahçe'den derbilerde büyük fark!

Fenerbahçe, bu sezon teknik direktör Domenico Tedesco ile derbilerde büyük fark yarattı.

07 Nisan 2026 09:16
Haber: Fanatik, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe, bu sezon adeta derbi canavarı oldu. Sarı-lacivertliler, geçen sezon ise Jose Mourinho yönetiminde Galatasaray ile oynadığı 2 mücadeleden 1 puan çıkarırken, Beşiktaş'a karşı 2'de sıfır çekmişti. Sarı-lacivertliler, Trabzonspor'u ise 2 maçta da yenmişti.

TEDESCO İLE DEĞİŞTİ

Portekizli teknik adam yönetiminde başta derbiler olmak üzere puan tablosunun üst sıralarındaki takımlara karşı alınan kötü sonuçlar belki de şampiyonluğa mal olmuştu. Ancak Domenico Tedesco bunu tamamen değiştirdi.

İtalyan teknik adam, ligde Beşiktaş ve Trabzonspor'u her 2 mücadelede de mağlup etti. Fenerbahçe, Galatasaray ile sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynadığı derbide sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

13 PUANLA LİDER

Sarı-lacivertliler, 4 büyüklerin kendi aralarında oynadığı maçlardan oluşan puan tablosunda, 5 maçta topladığı 13 puanla açık ara zirvede yer aldı. Galatasaray, 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 6 puan alabildi. Trabzonspor 1 kez kazandı, 2 defa berabere kalıp 2 yenilgi yaşayarak 5 puanda kaldı.

Beşiktaş ise 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle hanesine 2 puan yazdırabildi. Fenerbahçe derbilerde tek başına, diğer 3 büyük rakibi kadar puan topladı ve dev maçlara damgasını vurdu. Sarı-lacivertlilerin ligdeki son derbisi, 26 Nisan'da Aslantepe'de ezeli rakibi Galatasaray'a karşı olacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
