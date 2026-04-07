Fenerbahçe'de 30 yıl sonra ilk

Son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla zirve mücadelesinin uzağında kalan Fenerbahçe, Galatasaray'ın kaybettiği haftada Beşiktaş'ı yenerek yeniden şampiyonluk yarışına ortak oldu.
30 YIL SONRA İLK KEZ
Kerem Aktürkoğlu'nun son dakika penaltı golüyle 3 puanı hanesine yazdıran Fenerbahçe, Trabzonspor'dan sonra Beşiktaş'ı da aynı sezonda iki maçta da yenerek 1995-96'dan sonra ilk defa bu başarıyı tekrarladı. 30 yıllık rekoru tarihe gömerek şampiyonluk rotasına giren sarı lacivertliler, kalan altı haftada bütün maçları kazanıp şampiyonluk hasretini dindireceklerine inanıyor.
ŞAMPİYONLUK İNANCI TAM
Kadıköy'de berabere kaldığı Galatasaray'a misafir olacak Fenerbahçe, Ali Sami Yen deplasmanından zaferle çıkması halinde derbi kralı ünvanını perçinleyecek. Ancak Fenerbahçe'ye şampiyonluk için bütün maçlarını kazanmak yetmiyor.
Sarı lacivertliler, 18 puan toplarken, Galatasaray'ın da derbi haricinde en az bir maçta kayıp yaşaması şart. Kalan haftalarda derbi dışında, Kadıköy'de oynanacak Başakşehir maçı ile Konya deplasmanı zor mücadeleler olarak görünüyor. Buna rağmen Tedesco ve oyuncuların sezonu şampiyon tamamlayacaklarına inancı tam.
30 YIL SONRA İLK KEZ
Kerem Aktürkoğlu'nun son dakika penaltı golüyle 3 puanı hanesine yazdıran Fenerbahçe, Trabzonspor'dan sonra Beşiktaş'ı da aynı sezonda iki maçta da yenerek 1995-96'dan sonra ilk defa bu başarıyı tekrarladı. 30 yıllık rekoru tarihe gömerek şampiyonluk rotasına giren sarı lacivertliler, kalan altı haftada bütün maçları kazanıp şampiyonluk hasretini dindireceklerine inanıyor.
ŞAMPİYONLUK İNANCI TAM
Kadıköy'de berabere kaldığı Galatasaray'a misafir olacak Fenerbahçe, Ali Sami Yen deplasmanından zaferle çıkması halinde derbi kralı ünvanını perçinleyecek. Ancak Fenerbahçe'ye şampiyonluk için bütün maçlarını kazanmak yetmiyor.
Sarı lacivertliler, 18 puan toplarken, Galatasaray'ın da derbi haricinde en az bir maçta kayıp yaşaması şart. Kalan haftalarda derbi dışında, Kadıköy'de oynanacak Başakşehir maçı ile Konya deplasmanı zor mücadeleler olarak görünüyor. Buna rağmen Tedesco ve oyuncuların sezonu şampiyon tamamlayacaklarına inancı tam.