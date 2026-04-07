06 Nisan
Kocaelispor-Başakşehir
0-0
06 Nisan
Girona-Villarreal
1-0
06 Nisan
Udinese-Como
0-0
06 Nisan
Lecce-Atalanta
0-3
06 Nisan
Juventus-Genoa
2-0
06 Nisan
SSC Napoli-AC Milan
1-0

Fenerbahçe'de 30 yıl sonra ilk

Fenerbahçe, 1995-96'dan sonra ilk kez Beşiktaş ve Trabzonspor'u iki maçta da mağlup etti.

calendar 07 Nisan 2026 07:59
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de 30 yıl sonra ilk
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla zirve mücadelesinin uzağında kalan Fenerbahçe, Galatasaray'ın kaybettiği haftada Beşiktaş'ı yenerek yeniden şampiyonluk yarışına ortak oldu.

30 YIL SONRA İLK KEZ

Kerem Aktürkoğlu'nun son dakika penaltı golüyle 3 puanı hanesine yazdıran Fenerbahçe, Trabzonspor'dan sonra Beşiktaş'ı da aynı sezonda iki maçta da yenerek 1995-96'dan sonra ilk defa bu başarıyı tekrarladı. 30 yıllık rekoru tarihe gömerek şampiyonluk rotasına giren sarı lacivertliler, kalan altı haftada bütün maçları kazanıp şampiyonluk hasretini dindireceklerine inanıyor.

ŞAMPİYONLUK İNANCI TAM

Kadıköy'de berabere kaldığı Galatasaray'a misafir olacak Fenerbahçe, Ali Sami Yen deplasmanından zaferle çıkması halinde derbi kralı ünvanını perçinleyecek. Ancak Fenerbahçe'ye şampiyonluk için bütün maçlarını kazanmak yetmiyor.

Sarı lacivertliler, 18 puan toplarken, Galatasaray'ın da derbi haricinde en az bir maçta kayıp yaşaması şart. Kalan haftalarda derbi dışında, Kadıköy'de oynanacak Başakşehir maçı ile Konya deplasmanı zor mücadeleler olarak görünüyor. Buna rağmen Tedesco ve oyuncuların sezonu şampiyon tamamlayacaklarına inancı tam.


 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.