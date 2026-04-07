07 Nisan
Real Madrid-Bayern Munih
22:00
07 Nisan
Sporting CP-Arsenal
22:00
07 Nisan
Bandırmaspor-Sarıyer
14:30
07 Nisan
Hatayspor-A.Demirspor
14:30
07 Nisan
Manisa FK-Pendikspor
17:00
07 Nisan
Arca Çorum FK-Bodrum FK
20:00
07 Nisan
Wrexham-Southampton
22:00

Trabzonspor'da Onuachu rekor kırmaya hazırlanıyor!

Trabzonspor'un golcüsü Paul Onuachu, Şota Arveladze'nin rekorunu kırmaya hazırlanıyor.

calendar 07 Nisan 2026 09:30
Haber: Milliyet, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'un golcü futbolcusu Paul Onuachu, bir sezonda en çok gol atan yabancı oyuncu rekorunu eline geçirmeye hazırlanıyor.

SORLOTH'U GEÇİP, ŞOTA'YA...

Nijeryalı forvet, kalan 6 haftada 3 gol bulması halinde Alexander Sörloth'u geride bırakarak, bordo-mavili takımda en çok gol atan Şota Arveladze'yi yakalayacak.

Şu anda 22 golle, krallıkta da ilk sırada bulunan Onuachu, ilk sezonu olan 2023-2024'te ligde 21 maçta 15 gole ulaşmıştı.

Onuachu, Trabzonspor'da 1995-96 sezonunda 25 gol ile gol kralı olan Şota Arveladze ile 2019-2020 sezonunda 24 gol ile aynı başarıyı gösteren Alexander Sörloth'a yaklaştı.

Bordo-mavililerin Nijeryalı yıldızı, ligde 4 gol bulması halinde bir sezonda Trabzonspor'da en çok gol atan yabancı oyuncu olarak rekoru eline geçirecek.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
