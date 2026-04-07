Trabzonspor'da Onuachu rekor kırmaya hazırlanıyor!

Trabzonspor'un golcü futbolcusu Paul Onuachu, bir sezonda en çok gol atan yabancı oyuncu rekorunu eline geçirmeye hazırlanıyor.
SORLOTH'U GEÇİP, ŞOTA'YA...
Nijeryalı forvet, kalan 6 haftada 3 gol bulması halinde Alexander Sörloth'u geride bırakarak, bordo-mavili takımda en çok gol atan Şota Arveladze'yi yakalayacak.
Şu anda 22 golle, krallıkta da ilk sırada bulunan Onuachu, ilk sezonu olan 2023-2024'te ligde 21 maçta 15 gole ulaşmıştı.
Onuachu, Trabzonspor'da 1995-96 sezonunda 25 gol ile gol kralı olan Şota Arveladze ile 2019-2020 sezonunda 24 gol ile aynı başarıyı gösteren Alexander Sörloth'a yaklaştı.
Bordo-mavililerin Nijeryalı yıldızı, ligde 4 gol bulması halinde bir sezonda Trabzonspor'da en çok gol atan yabancı oyuncu olarak rekoru eline geçirecek.
