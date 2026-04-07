Uğurcan Çakır moralini bozmadı

Galatasaray'da gözler Uğurcan Çakır'a çevrildi. Olaylı geçen Trabzonspor deplasmanında bordo-mavili taraftarların yoğun tepkilerine maruz kalan başarılı kaleci, bu zorlu sürecin izlerini çabuk sildi.
Önceki gün 30. yaş gününü kutlayan deneyimli eldivenin, sarı-kırmızılı kulüpteki neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı.
KEMERBURGAZ'DA KENETLENME
Trabzon'da yaşanan gerginliğin ardından Galatasaray camiası, Uğurcan Çakır'ın etrafında kenetlendi. Kulüpteki herkesin milli kaleciyle yakından ilgilendiği ve destek verdiği öğrenilirken, takım arkadaşlarının da Uğurcan'ın moralini yüksek tutmak için büyük çaba harcadığı belirtildi. Başarılı eldivenin antrenmanlardaki hırslı ve keyifli görüntüsü teknik heyeti de sevindirdi.
OKAN BURUK'TAN YAKIN MARKAJ
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da öğrencisiyle özel olarak ilgilendiği kaydedildi. Başarılı çalıştırıcının, Trabzonspor maçında yaşanan psikolojik yıpranmanın sahaya yansımaması adına Uğurcan ile sık sık birebir görüşmeler yaptığı ifade edildi. Okan Buruk'un bu yakın ilgisi ve takımın verdiği destekle birlikte, 30 yaşına basan Uğurcan Çakır'ın şampiyonluk yolunda kritik haftalara tam konsantrasyonla girdiği öğrenildi.
