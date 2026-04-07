07 Nisan
Real Madrid-Bayern Munih
22:00
07 Nisan
Sporting CP-Arsenal
22:00
07 Nisan
Bandırmaspor-Sarıyer
14:30
07 Nisan
Hatayspor-A.Demirspor
14:30
07 Nisan
Manisa FK-Pendikspor
17:00
07 Nisan
Arca Çorum FK-Bodrum FK
20:00
07 Nisan
Wrexham-Southampton
22:00

Uğurcan Çakır moralini bozmadı

Galatasaray'ın milli file bekçisi Uğurcan Çakır, zorlu geçen Trabzonspor deplasmanının ardından yeni yaşına oldukça moralli girdi.

07 Nisan 2026 10:23
Fotoğraf: AA
Uğurcan Çakır moralini bozmadı
Galatasaray'da gözler Uğurcan Çakır'a çevrildi. Olaylı geçen Trabzonspor deplasmanında bordo-mavili taraftarların yoğun tepkilerine maruz kalan başarılı kaleci, bu zorlu sürecin izlerini çabuk sildi.

Önceki gün 30. yaş gününü kutlayan deneyimli eldivenin, sarı-kırmızılı kulüpteki neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı.

KEMERBURGAZ'DA KENETLENME

Trabzon'da yaşanan gerginliğin ardından Galatasaray camiası, Uğurcan Çakır'ın etrafında kenetlendi. Kulüpteki herkesin milli kaleciyle yakından ilgilendiği ve destek verdiği öğrenilirken, takım arkadaşlarının da Uğurcan'ın moralini yüksek tutmak için büyük çaba harcadığı belirtildi. Başarılı eldivenin antrenmanlardaki hırslı ve keyifli görüntüsü teknik heyeti de sevindirdi.

OKAN BURUK'TAN YAKIN MARKAJ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da öğrencisiyle özel olarak ilgilendiği kaydedildi. Başarılı çalıştırıcının, Trabzonspor maçında yaşanan psikolojik yıpranmanın sahaya yansımaması adına Uğurcan ile sık sık birebir görüşmeler yaptığı ifade edildi. Okan Buruk'un bu yakın ilgisi ve takımın verdiği destekle birlikte, 30 yaşına basan Uğurcan Çakır'ın şampiyonluk yolunda kritik haftalara tam konsantrasyonla girdiği öğrenildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
