Michael Malone, North Carolina'nın yeni başantrenörü oluyor

Deneyimli NBA koçu Michael Malone, kariyerine kolej basketbolunda devam etmeye hazırlanıyor.



ESPN'den Pete Thamel'in aktardığına göre Malone, North Carolina Üniversitesi Tar Heels takımının yeni başantrenörü olacak.



Malone, ESPN'de görev almadan önce 12 sezon boyunca NBA'de başantrenörlük yaptı. Kariyerine Sacramento Kings'te başlayan deneyimli çalıştırıcı, ardından 10 sezon boyunca Denver Nuggets'ı çalıştırdı.



Malone yönetimindeki Nuggets, 2023 yılında NBA şampiyonluğuna ulaştı. Ayrıca Denver ekibi onun döneminde üst üste altı kez playofflara kalmayı başardı. Ancak tecrübeli koç, geçtiğimiz sezonun sonlarına doğru görevinden alınmıştı.



North Carolina yönetimi, NCAA Turnuvası'ndaki elenmenin ardından Hubert Davis ile yollarını ayırdı. Davis, beş sezonluk görev süresinde takımını dört kez NCAA Turnuvası'na taşımıştı.



