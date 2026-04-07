07 Nisan
Real Madrid-Bayern Munih
22:00
07 Nisan
Sporting CP-Arsenal
22:00
07 Nisan
Bandırmaspor-Sarıyer
0-0
07 Nisan
Hatayspor-A.Demirspor
4-0
07 Nisan
Manisa FK-Pendikspor
17:00
07 Nisan
Arca Çorum FK-Bodrum FK
20:00
07 Nisan
Wrexham-Southampton
22:00

Çaykur Rizespor'dan sakatlık açıklaması!

Çaykur Rizespor, Adedire Mebude'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

calendar 07 Nisan 2026 14:15
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, sağ kanat oyuncusu Adedire Mebude'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Kulüp yönetim kurulu üyesi ve sağlık işleri sorumlusu Prof. Dr. Hasan Türüt, yaptığı yazılı açıklamada, "İskoçya Milli Takımı'nda sakatlığı nedeniyle son maçta oynamayan oyuncumuz Adedire Emmanuel Oluwatofunmi Awokoya-Mebude'nin yapılan muayene ve MR tetikleri sonucunda sol diz kapağı tendonunda patellar tendinit tespit edildi." ifadelerini kullandı.

Türüt, tedavisine devam edilen futbolcuya "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
