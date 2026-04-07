07 Nisan
Real Madrid-Bayern Munih
22:00
07 Nisan
Sporting CP-Arsenal
22:00
07 Nisan
Bandırmaspor-Sarıyer
0-0
07 Nisan
Hatayspor-A.Demirspor
4-0
07 Nisan
Manisa FK-Pendikspor
17:00
07 Nisan
Arca Çorum FK-Bodrum FK
20:00
07 Nisan
Wrexham-Southampton
22:00

Galatasaray'da Göztepe öncesi iki eksik!

Galatasaray'da Victor Osimhen ve Abdülkerim Bardakcı, Göztepe maçında forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılılarda Gabriel Sara'nın durumu ise maç günü belli olacak.

calendar 07 Nisan 2026 10:55 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2026 15:26
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasından erteleme maçında çarşamba günü Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak.

ISONEM Park Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Alper Akarsu yönetecek.

Süper Lig'de 27 müsabakada 20 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, maç eksiğiyle topladığı 64 puanla en yakın takipçileri Fenerbahçe ile Trabzonspor'un 1 puan önünde zirvede yer alıyor.

Sezonda 12 galibiyet, 10 beraberlik, 5 mağlubiyetle 46 puan elde eden Göztepe ise 5. sırada bulunuyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında maçı Galatasaray 3-1 kazandı.

Osimhen ve Abdülkerim, Göztepe karşısında oynayamayacak

Galatasaray'da Nijeryalı Victor Osimhen ve milli oyuncu Abdülkerim Bardakcı, Göztepe maçında görev alamayacak.

Tedavisi devam eden Osimhen ile Trabzonspor maçı sonunda ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Abdülkerim Bardakcı, forma giyemeyecek.

Milli takımdan sakat dönen Brezilyalı Gabriel Sara ise oynayabilecek duruma geldi. Brezilyalı futbolcunun durumu maç günü netlik kazanacak.

Eren Elmalı, sarı kart sınırında

Galatasaray'da milli oyuncu Eren Elmalı, Göztepe maçı öncesi sarı kart sınırında bulunuyor.

Bu sezon ligde 3 sarı kart gören Eren, bu müsabakada da cezalandırılması durumunda sonraki Kocaelispor maçında görev alamayacak.

Ligin en çok gol atan takımı

Galatasaray, Süper Lig'deki 18 ekip arasında en golcü ekip konumunda bulunuyor.

Sezonda 63 gol atan sarı-kırmızılılar, geride kalan 28 haftada ligin en golcü ekibi oldu. Galatasaray'ı bu alanda 62 golle Fenerbahçe ve 55 golle Trabzonspor takip ediyor.

Süper Lig'in en az gol yiyen iki ekibi karşılaşacak

Süper Lig'de geride kalan 28 haftada en az gol yiyen iki ekip, çarşamba günü karşı karşıya gelecek.

Bu sezon kalesinde 20'şer gol gören Galatasaray ile Göztepe, ligin savunması en güçlü iki takımı olarak dikkati çekiyor.

Bütün mağlubiyetleri deplasmanda

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'deki 3 mağlubiyetini de deplasmanda yaşadı.

Deplasmandaki 13 lig maçında 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyeti bulunan Galatasaray, söz konusu karşılaşmalarda 25 kez fileleri havalandırırken, 9 kez topu ağlarından çıkardı.

İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, söz konusu yenilgilerini deplasmanda Kocaelispor, TÜMOSAN Konyaspor ve Trabzonspor'dan aldı.

Okan Buruk, eski takımına karşı sahaya çıkacak

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, eskiden çalıştırdığı Göztepe'ye rakip olacak.

İzmir temsilcisinde 2016 ile 2017 yıllarında görev alan Buruk, bu maçla birlikte Galatasaray'ın teknik direktörü olarak eski takımına karşı üçüncü maçına çıkacak.

Tecrübeli çalıştırıcı, Galatasaray'ın başında Göztepe'ye karşı 3 maçın 3'ünden de galibiyetle ayrıldı.

Puan Durumu
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.