07 Nisan
Real Madrid-Bayern Munih
22:00
07 Nisan
Sporting CP-Arsenal
22:00
07 Nisan
Bandırmaspor-Sarıyer
0-0
07 Nisan
Hatayspor-A.Demirspor
4-0
07 Nisan
Manisa FK-Pendikspor
1-087'
07 Nisan
Arca Çorum FK-Bodrum FK
20:00
07 Nisan
Wrexham-Southampton
22:00

İşte Galatasaray'ın Göztepe kadrosu!

Süper Lig'de Göztepe ile erteleme maçında karşılaşacak Galatasaray'da kamp kadrosu açıklandı.

calendar 07 Nisan 2026 16:35 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2026 16:43
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray, Süper Lig'de Göztepe ile deplasmanda oynayacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı.

Sarı-kırmızılılarda sakatlığı nedeniyle Trabzonspor maçında forma giyemeyen Gabriel Sara, kadroya dahil edildi. Kırmızı kart cezasını tamamlayan Leroy Sane de kadroda yer aldı.

Kamp kadrosunda sakatlığı bulunan Victor Osimhen ile birlikte genç futbolcu Arda Ünyay yer almadı.

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı, kart cezalısı olmasına rağmen Göztepe maçında takıma destek olmak için İzmir'e yolculuk etti.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Victor Osimhen fizyoterapist eşliğinde sahada koşu çalışmaları yaparken Gabriel Sara takımla birlikte çalışmalara başladı. Abdülkerim Bardakcı, kart cezalısı olmasına rağmen takımla birlikte İzmir'e yolculuk etti." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray'ın kadrosu şu şekilde:


Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Can Armando Güner, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Cihan Akgün, Renato Nhaga, Noa Lang, Wilfried Singo, Sacha Boey, Mario Lemina





TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
